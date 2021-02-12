Según lo que relató, el empresario tenía una percepción equivocada respecto a la solidez de su propia situación legal. En la conferencia mañanera del día de hoy, en el salón tesorería del Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, relató que un empresario de un corporativo internacional le ofreció pagar sus impuestos con despensas. "Me acuerdo que le hablé a un empresario de un corporativo extranjero, porque habíamos mantenido una conversación con un grupo de empresarios y le corrí la cortesía de decirle: A lo mejor no te han informado -era un estadounidense, es un estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces, me dice: ‘Sí, sí tengo información -yo pensaba que no tenía- sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?", dijo. El mandatario abundó en el tema. Según lo que relató, el empresario tenía una percepción equivocada respecto a la solidez de su propia situación legal. "Oiga, no me está entendiendo, le estoy informando que tienen una deuda y que están en la ilegalidad y que, si no resuelven este asunto fiscal, tenemos la necesidad de proceder penalmente, eso es lo que les estoy planteando y le estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querella, entonces queremos llegar a un acuerdo, mande a sus abogados y que no le engañen. Ya me acuerdo que me comentó: ‘Es que me dicen que estamos fuertes’. Pues no, ya no están tan fuertes". De acuerdo al Código Fiscal de la Federación (CFF), el delito de defraudación fiscal puede ser castigado con la cárcel, pero para ello debe haber una querella presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En ese sentido, la "cortesía" del presidente consistió en que llegar a un acuerdo para corregir su situación fiscal, o enfrentar las consecuencias penales. En ese sentido, el mandatario señaló que la inversión privada será bienvenida, siempre que cumplan con sus obligaciones fiscales. "Ahora, ¿quieren hacer negocios lícitos?, está permitido, ¿quieren invertir?, ¿quieren crear empleos?, ¿quieren contribuir al desarrollo del país?, adelante, sin obstáculos, vamos a buscar siempre simplificar trámites, que no tengan que pagar tantos impuestos, que no tengan que pagar moches, sobornos".

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.