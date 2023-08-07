La autoridad tributaria reiteró su compromiso por salvaguardar la información de los contribuyentes Un mensaje que advierte que robaron información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ...

La autoridad tributaria reiteró su compromiso por salvaguardar la información de los contribuyentes Un mensaje que advierte que robaron información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), recientemente estuvo circulando a través de WhatsApp. Pero la autoridad fiscal informó que se trata de una publicación apócrifa. Respecto a la publicación que circulan por WhatsApp, el SAT informó lo siguiente:

Se trata de una publicación apócrifa

Se hace un llamado a los contribuyentes a hacer caso omiso de la misma.

Además, la autoridad tributaria reiteró su compromiso por salvaguardar la información de los contribuyentes. A través de Twitter, el SAT compartió un mensaje de enero de 2023 en el que afirmó que la seguridad de sus sistemas tecnológicos garantizan la salvaguarda de la información de los contribuyentes. Puedes ver el mensaje que publicó la autoridad fiscal aquí / Fecha de publicación: enero de 2023.