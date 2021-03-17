La declaración anual de personas morales 2020 tiene un problema relacionado con las pérdidas fiscales amortizables de ejercicios anteriores. La fecha límite para presentar la declaración anual de p...

La declaración anual de personas morales 2020 tiene un problema relacionado con las pérdidas fiscales amortizables de ejercicios anteriores. La fecha límite para presentar la declaración anual de personas morales 2020 es el último día de marzo. Pero la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un problema para algunos contribuyentes. Se trata de un problema relacionado con las pérdidas fiscales amortizables de ejercicios anteriores. Dicho problema se presenta cuando las pérdidas del ejercicio 2019 no son cargadas en el formato prellenado de la declaración 2020.

Consideraciones para resolver el problema de las pérdidas

Por eso, Fiscalia publicó un texto con las siguientes consideraciones sobre el problema de las pérdidas fiscales amortizables:

La solución dada por la autoridad

La solución dada reiteradamente por la autoridad es presentar una declaración complementaria por el ejercicio 2019. Sí, esto sin duda soluciona el problema. Pero Fiscalia considera que dicha solución no ataca el problema de raíz y que la solución está en manos del SAT. Porque la solución no tendría que obligar al contribuyente a presentar una declaración complementaria, afectando así su derecho a presentar tres declaraciones complementarias en términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Se presentaron de manera equivocada las pérdidas

La autoridad parte de la premisa de que son los contribuyentes quienes presentaron de manera equivocada las pérdidas en 2019. Sí, algunos lo hicieron de forma incorrecta, y habrá que llevar a cabo las correcciones correspondientes. Sin embargo, Fiscalia afirma que otros la presentaron de manera correcta y se enfrentan exactamente al mismo problema.

El origen del problema de las pérdidas fiscales

La raíz del problema está en que algunas declaraciones de 2019, presentadas en 2020, se enviaron antes de que el formato fuera modificado al nuevo formato prellenado, y otras se presentaron ya en el nuevo formato. Quienes hubieran presentado su declaración de 2019 en el nuevo formato no tienen mayor problema si es que presentaron los datos de manera correcta. Aquellos que hubieran presentado la declaración de manera temprana, en el formato anterior, son quienes enfrentarán el problema de que el dato no se carga en la declaración de 2020, aún cuando lo hubieran reflejado de manera correcta. El problema tiene origen en los sistemas del SAT y es ahí donde debería ser corregido, y no dejar la tarea en manos de millones de contribuyentes.

Se espera que el SAT haga algo

Por lo pronto, la solución está en manos de los contribuyentes. Si no desean enfrentar más demoras en el cumplimiento de esta obligación, deberán proceder a presentar la declaración complementaria exactamente igual a la normal, con la finalidad de que el nuevo sistema cargue el dato. Se espera que la autoridad lleve a cabo alguna corrección a sus sistemas para evitar este problema. Pero aún no hay fecha cierta para que esto suceda.

Información de Fiscalia.

https://www.fiscalia.com/publicaciones/15363

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