El presidente de México dijo en la mañanera del día de hoy que propuso a la Secretaría de Hacienda que el incremento al IEPS no entre en vigor el 1 de enero, como normalmente ocurre. El 24 de dicie...

El presidente de México dijo en la mañanera del día de hoy que propuso a la Secretaría de Hacienda que el incremento al IEPS no entre en vigor el 1 de enero, como normalmente ocurre. El 24 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo factor de actualización para el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), mismo que afectaría el precio final de productos como las gasolinas, las bebidas alcohólicas y azucaradas y los cigarros. El factor de actualización se calcula con base en el comportamiento de la inflación, que fue de 3.33% al comparar entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. Así, el impuesto por el consumo de este tipo de productos incrementaría de precio. Cuando en la conferencia mañanera del día de hoy se increpó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al ajuste inflacionario en el impuesto de estos productos, el mandatario respondió que propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el ajuste inflacionario no entre en vigor el 1 de enero, como normalmente ocurre. "Entonces, mi sugerencia a Hacienda -hoy lo tratamos esto- es que para que no haya lo de siempre, el abuso, que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor, porque aprovechan, no es nada más inflación, como sería en este caso, sino el doble o el triple, entonces para evitar ese efecto podría no entrar en vigor el día 1 el incremento inflacionario que se agrega a cada producto. Eso sería", dijo el presidente.

¿Cómo aumentarán los precios de gasolinas y bebidas alcohólicas?

De esta forma aumentará el impuesto IEPS a los productos gravados el próximo año.

Gasolinas

Magna. El IEPS pasará de 4.95 pesos por litro a 5.1148.

Premium. El IEPS pasará de 4.18 pesos por litro a 4.3192.

Bebidas saborizadas

Pasará de 1.2616 pesos a 1.3036 pesos por litro.

Cigarros

Pasará de 0.4944 pesos a 0.5108 por cada cigarro.

¿Cómo se calculó el factor de actualización del IEPS?

El factor de actualización del IEPS se calculó dividiendo el INPC de noviembre de 2020, que es de 108.856 entre el valor de noviembre de 2019, de 105.346. Mediante esta operación, y al multiplicar por 100, vemos que la inflación que hubo entre estos dos momentos fue del 3.33%.

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