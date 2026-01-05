Conoce cómo se aplica el ISR al salario mínimo en 2026, qué dicen las nuevas tarifas y cómo influye el subsidio al empleo en el ingreso real de las personas trabajadoras Con la entrada en vigor de ...

Conoce cómo se aplica el ISR al salario mínimo en 2026, qué dicen las nuevas tarifas y cómo influye el subsidio al empleo en el ingreso real de las personas trabajadoras Con la entrada en vigor de los nuevos salarios mínimos y los ajustes fiscales para 2026, una de las preguntas más frecuentes entre las personas trabajadoras y quienes administran nóminas es si el salario mínimo debe o no pagar Impuesto sobre la Renta (ISR). La respuesta no depende solo del monto del salario, sino también de la forma en que la ley protege este ingreso y de cómo se aplican las tarifas y el subsidio al empleo. La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), establece que no se efectuará retención a quienes en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. Esto cobra especial relevancia en un contexto donde el salario mínimo ha tenido incrementos sostenidos y las tarifas fiscales también han sido actualizadas.

Carácter del salario mínimo general

El salario mínimo general es la base mínima de remuneración que debe recibir una persona trabajadora por una jornada laboral. Para efectos fiscales, este salario tiene un tratamiento especial, ya que la legislación reconoce que se trata del ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas. Por esta razón, cuando una persona recibe únicamente el salario mínimo general, no se le debe practicar retención mensual de ISR, aun cuando, en una aplicación estricta de las tarifas, el cálculo aritmético pudiera arrojar un impuesto.

¿Qué ocurre si se calcula el ISR de forma teórica?

Si se toma un salario mínimo mensual y se le aplican las tarifas vigentes, el resultado técnico puede mostrar un impuesto a cargo. Sin embargo, dicho cálculo no se traduce en una retención real, ya que la propia ley excluye al salario mínimo de este descuento mensual. Para conocer cómo se estructuran los rangos y tasas del impuesto para 2026, es indispensable consultar las nuevas tarifas de ISR 2026, que son la referencia oficial para salarios, honorarios y demás ingresos de personas físicas.

La protección laboral del salario mínimo

Desde la perspectiva laboral, el salario mínimo está protegido por la Ley Federal del Trabajo. El artículo 90 define que es la cantidad menor que debe recibir una persona trabajadora por los servicios prestados, mientras que el artículo 97 señala que este ingreso no puede ser objeto de descuentos, salvo en casos muy específicos. Entre los descuentos permitidos se encuentran:

Pensiones alimenticias.

Renta de habitaciones proporcionadas por el patrón, con límite del 10%.

Aportaciones al INFONAVIT.

Abonos al INFONACOT.

Como puede observarse, los impuestos no se encuentran dentro de estos supuestos, lo que refuerza la idea de que el salario mínimo no debe verse reducido por cargas fiscales.

El papel del subsidio al empleo en 2026

Además de la exención práctica en la retención, el sistema fiscal mexicano contempla el subsidio al empleo como un mecanismo para compensar el ISR de las personas con menores ingresos. Este instrumento ha sido actualizado para 2026 con nuevos porcentajes y límites, lo que influye directamente en la percepción neta de quienes ganan hasta ciertos niveles salariales. Puedes revisar 👉🏼 https://www.elcontribuyente.mx/2025/12/asi-cambia-el-subsidio-para-el-empleo-en-2026/

Relación entre ISR, subsidio y salario mínimo

Cuando una persona percibe el salario mínimo general, el efecto combinado de las tarifas de ISR y el subsidio al empleo tiene como resultado que no exista una retención efectiva. Aunque el impuesto se calcule de forma teórica, el subsidio y la protección legal impiden que ese monto se descuente del ingreso real. Esta estructura busca evitar que el aumento nominal del salario mínimo se diluya por efectos fiscales, garantizando que el ingreso disponible refleje verdaderamente el esfuerzo del ajuste salarial.

¿Y qué pasa en el cálculo anual?

Aunque la ley es clara en la no retención mensual, el tema del cálculo anual genera dudas, ya que la Ley del ISR no establece de forma expresa una exención anual para el salario mínimo. Sin embargo, una interpretación armónica con la legislación laboral lleva a considerar que tampoco debería aplicarse un descuento anual que reduzca este ingreso por debajo del mínimo legal. En la práctica, descontar el ISR de forma acumulada al cierre del ejercicio iría en contra del objetivo protector del salario mínimo, que es garantizar un piso mínimo de ingresos a las personas trabajadoras.

Importancia de revisar las tarifas y reglas vigentes

Para patrones, áreas de nómina y personas trabajadoras, es fundamental apoyarse en las tarifas oficiales y en los lineamientos actualizados para 2026. Las tablas de ISR 2026 permiten verificar con precisión los rangos de ingresos, las tasas aplicables y los efectos que estos tienen en cada nivel salarial, incluido el salario mínimo. Este análisis es clave para evitar retenciones indebidas y para comprender cómo se articula la política fiscal con los incrementos al salario mínimo y los apoyos vía subsidio al empleo.