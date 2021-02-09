La jefa del SAT habló de malas prácticas por parte de asociaciones civiles, algunos medios le adjudicaron dichas prácticas a MCCI y la organización lo negó. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, recientemente aseguró que hay fundaciones, asociaciones o cooperativas que utilizan un entramado muy parecido al empleado por las empresas factureras para la evasión fiscal. En una entrevista radiofónica para el programa Los periodistas, de La octava, la funcionaria habló de manera general de malas prácticas realizadas por asociaciones civiles:

Nóminas de personas inexistentes.

Servicios que no existen.

Donativos que no son donativos, sino transferencias para otro tipo de acuerdos.

“Se ha identificado a fundaciones que supuestamente donan un equipo a un hospital. Cuando el SAT revisa, resulta que el hospital no lo incluyó en sus activos porque fue prestado sólo por dos meses, y luego lo mandan a otro hospital y luego a otro y a otro. Entonces, las fundaciones hacen acreditables cuatro facturas en lugar de una y al final del día les regresan el equipo”, ejemplificó.

Acusan a MCCI de usar entramado similar al de las factureras

Buenrostro habló de las malas prácticas después de que se le preguntó si el SAT tiene detectadas irregularidades por parte de organizaciones civiles, y si se estaba investigando a la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Debido a esto, algunos medios le adjudicaron dichas prácticas a la organización fundada por Claudio X. González Guajardo. Durante la entrevista, al especificar si las malas prácticas fueron realizadas por MCCI, la jefa del SAT dijo lo siguiente: “Estamos en revisión, está en proceso como muchos otros y sí hay como patrones. En Mexicanos Contra la Corrupción, en muchas asociaciones que digamos lo que hacen es trabajo social, lo que meten son factureras, o lo que se encuentra en las nóminas son gente con conflicto de interés, y cosas de ese estilo. Entonces eso es lo que se documenta en este tipo de fundaciones o de asociaciones”.

MCCI niega acusaciones en su contra

Sin embargo, la organización dedicada a realizar investigaciones y litigios estratégicos contra la corrupción y la impunidad, consideró que las acusaciones en su contra son parte de una campaña que, a través de voceros y espacios informativos afines al gobierno federal, pretende establecer que el SAT investiga o acusa a MCCI de irregularidades fiscales. A través de un comunicado, la organización indicó que conduce sus actividades con estricto apego a la legalidad, bajo criterios de transparencia y con apertura permanente a las revisiones de la autoridad, particularmente del SAT. Además, la organización aseguró que hasta el 4 de febrero de 2021, la autoridad emitió una “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo”, en relación con la situación fiscal de la organización. “Lamentamos que mediante noticias falsas, se pretenda descalificarnos y ensuciar la conversación pública”, expuso la organización. Puedes ver lo que dijo la jefa del SAT sobre las malas practicas de las organizaciones civiles aquí (a partir del minuto 19:00) y el comunicado de MCCI aquí / Fecha de publicación: 4 de febrero de 2021.

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