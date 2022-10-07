Esta cambio en la política del Instituto entrará en vigor a partir del 22 de noviembre del 2022 Uno de los atributos que deben reunir las personas para solicitar un crédito hipotecario al Instituto...

Esta cambio en la política del Instituto entrará en vigor a partir del 22 de noviembre del 2022 Uno de los atributos que deben reunir las personas para solicitar un crédito hipotecario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es la edad. El 28 de septiembre, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, y el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunciaron que se ampliará el plazo de edad para solicitar un crédito hipotecario.

¿Existe un límite de edad para tramitar un crédito Infonavit?

Actualmente, el límite de edad para tramitar un crédito con el Infonavit es de 65 años, pero con el cambio anunciado se ampliará a 70 años. Esto entrará en vigor a partir del 22 de noviembre del 2022. De acuerdo con Miguel Ángel Silva Pedroza, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, las razones del cambio pueden ser las siguientes:

Porque la expectativa de vida de las personas creció desde hace varios años y tendemos a vivir más.

Hay personas que esperan a que se acerque el momento de la jubilación para ejercer su crédito de vivienda.

En entrevista con El Contribuyente, el contador dijo que la edad en la que el Infonavit otorga más créditos está entre personas de 20 a 45 años, porque se entiende que es la edad en la que las personas son más productivas o están más activamente en el mercado laboral. Pero el especialista indicó que lo anterior no quiere decir que las personas de más de 45 años no puedan acceder a un crédito de vivienda, porque sí lo pueden hacer. “Nada más hay que esperar a conocer los detalles del cambio anunciado”, señaló el integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Es decir, hay que ver los montos y los plazos que se van a otorgar, porque son las dudas que empiezan a surgir.