La redacción de la Ley del ISR establece que las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo, no se les debe hacer la retención del impuesto En México existe un problema para los trabajadores que ganan el salario mínimo y que reciben alguna otra percepción. Esto se debe a que se les debe retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) y eso hace que sus ingresos disminuyan. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la redacción de la Ley del ISR establece que las personas que únicamente perciban en el mes un salario mínimo, no se les debe hacer la retención del impuesto. Por ejemplo, explicó la especialista, a una persona que gana el salario mínimo y recibe 100, 50, 10 o 3 pesos más, no le aplicaría lo que dice la ley. Por eso, no tendría el beneficio de que no se le retenga el ISR, y se le tendría que retener. En entrevista con El Contribuyente, Ríos Hernández recordó que desde el 2022 empezó el problema con los salarios de la frontera norte. Pero dijo que en 2023 se convirtió en un tema muy importante.

Los trabajadores de salario mínimo no tendrán subsidio al empleo

Lo anterior se debe a que el 99% de los trabajadores ganan salario mínimo en todo el país no tendrán subsidio al empleo. El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadores que tienen menos ingresos. Con el subsidio, los trabajadores con ingresos menores a 7 mil 382 pesos mensuales recibe un apoyo de carácter fiscal, para pagar menos ISR. Pero en 2024 los salarios mínimos superarán dicha cantidad. El salario mínimo general pasará de 207.44 a 248.93 pesos diarios. De este modo, a partir del año próximo la retribución mensual mínima será de 7,468 pesos mensuales. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recalcó que la Ley del ISR establece que quienes ganan únicamente salario mínimo no se les debe retener. Pero señaló que si a los trabajadores que ganan el salario se les otorga un bono, un premio o algo parecido, se les tendría que retener.