Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el SAT cobró 569 créditos fiscales aduaneros por 6.8 millones de pesos y emitió 887 órdenes de embargo por subvaluación. Revisa las cifras clave y qué hacer s...

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el SAT cobró 569 créditos fiscales aduaneros por 6.8 millones de pesos y emitió 887 órdenes de embargo por subvaluación. Revisa las cifras clave y qué hacer si recibes una carta invitación

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, el Servicio de Administración Tributaria reportó el pago de 569 créditos fiscales aduaneros por 6.8 millones de pesos, impulsado por una campaña de envío de cartas invitación que activó la regularización de adeudos.

En su primer informe de Gobierno, la autoridad detalló que se remitieron mil 457 cartas para requerir el pago de 2 mil 430 créditos en materia aduanera. Parte de esos adeudos se liquidaron antes de que el contribuyente recibiera la notificación, y otra fracción continúa en proceso de cobro o defensa.

Así se movieron los créditos aduaneros

Concepto Volumen Importe asociado Cartas invitación enviadas (oct. 2024–jun. 2025) 1,457 — Créditos fiscales requeridos en dichas cartas 2,430 — Créditos pagados tras la carta invitación 569 $6.8 millones Créditos liquidados antes de recibir carta 825 $3.8 millones Créditos pendientes de cubrir 1,021 En gestión de cobro Adeudos con medios de defensa interpuestos 15 En litigio

El SAT complementó la estrategia con acciones de fiscalización en aduanas. Entre octubre de 2024 y el 14 de julio de 2025, se emitieron 887 órdenes de embargo por presunta subvaluación, con una productividad estimada de 354.5 millones de pesos, además de 116 órdenes por domicilio no localizado que sumaron 27.4 millones de pesos adicionales.

Embargos y localización: productividad recaudatoria

Acción Cantidad Productividad estimada Órdenes de embargo por presunta subvaluación 887 $354.5 millones Órdenes por domicilio no localizado 116 $27.4 millones

De manera general, la administración tributaria informó que de enero a junio de 2025 recuperó 41 mil 744 millones de pesos por cartera de créditos fiscales, resultado de medidas de eficiencia recaudatoria y de cobranza. En términos prácticos, los créditos fiscales derivan del impago de contribuciones como ISR, IVA o IEPS, entre otras figuras, y pueden avanzar a distintas fases de exigibilidad y defensa.

Qué significa para empresas y personas contribuyentes

Indica que la autoridad está privilegiando herramientas de cobranza persuasiva (carta invitación) antes de escalar a actos más intrusivos, sin descartar embargos cuando detecta irregularidades.

Refuerza la necesidad de revisar operaciones de comercio exterior, bases de valoración y documentación de soporte para mitigar riesgos por subvaluación o inconsistencias de domicilio.

Subraya la conveniencia de dar respuesta oportuna a las cartas invitación, ya que permiten aclarar, corregir o pagar con menor exposición a sanciones y costos de litigio.

qué hacer si recibes una carta invitación del sat

Valida folio, periodo y concepto del crédito contra tu contabilidad y papeles de trabajo.

Reúne comprobantes: pedimentos, CFDI, evidencia de pago, contratos y estados de cuenta.

Analiza si procede autocorrección, pago, acuerdo de pago en parcialidades o aclaración técnica.

Evita el silencio administrativo: contesta en plazo y documenta la entrega de información.

Considera asesoría especializada si el caso está vinculado a valoración aduanera o esquemas complejos.

Declaraciones basadas en datos del primer informe de Gobierno y reportes del SAT sobre cobranza de créditos fiscales y fiscalización aduanera para los periodos señalados.