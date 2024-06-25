La Prodecon dejara de recibir solicitudes de adopción de Acuerdo Conclusivo por medio de correo electrónico La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que, la ...

La Prodecon dejara de recibir solicitudes de adopción de Acuerdo Conclusivo por medio de correo electrónico La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente informó que, la recepción de solicitudes de adopción de Acuerdo Conclusivo por medio de correo electrónico, tanto a nivel nacional como delegacional, solamente será hasta el 30 de junio de 2024. Derivado de lo anterior, el ombudsman fiscal indicó que a partir del 1 de julio de 2024, todas las solicitudes para requerir un Acuerdo Conclusivo, se recibirán mediante los dos siguientes canales oficiales:

A través del Sistema Electrónico de Recepción de Acuerdos Conclusivos (SERAC). De manera presencial.

A través de un comunicado, la Prodecon afirmó que El SERAC permite a las personas pagadoras de impuestos gestionar sus solicitudes de manera eficiente. Además, señaló que después de la recepción, la persona solicitante recibe de manera inmediata una confirmación automatizada por parte de Prodecon. El SERAC funciona en un horario de 9:00 a las 23:59 horas, con la comodidad de no tener que salir de casa. Puedes ver la información que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: 17 de junio de 2024.