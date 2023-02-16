Este tipo de viviendas pueden generar un ahorro de hasta 30% a las personas que usar su crédito hipotecario del Infonavit Las casas recuperadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) son las viviendas que fueron deshabitadas, abandonadas, vandalizadas o posesionadas por un tercero sin el consentimiento de su legítimo propietario. Dichas viviendas son recuperadas por el Infonavit para ponerlas en subasta con empresas que cuenten con experiencia en la construcción, rehabilitación y venta de inmuebles. De acuerdo con Lamudi, estas casas recuperadas por Infonavit pueden generar un ahorro a las personas que quieren comprar una nueva vivienda. Esto se debe a que los precios de estas casas pueden llegar a ser hasta un 30% más baratas que su valor de mercado. Pero la plataforma advirtió que existe una desventaja al elegir esta alternativa. Dicha desventaja es que la disponibilidad de casas de recuperación Infonavit está limitada a ciertas zonas y estados, lo que quiere decir que la posibilidad de poder encontrar una vivienda en las zonas de interés de las personas podría resultar un poco complicado. Más de la mitad de casas abandonadas se encuentran en la zona norte del país, en estados como Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de acuerdo con el último registro de casas recuperadas de Infonavit 2020.

¿Cómo puedo comprar una casa recuperada por el Infonavit?

En caso de que una persona esté considerando esta opción lo más seguro es que se haya hecho la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo comprar una casa recuperada por Infonavit? En este contexto, Lamudi expuso las siguientes consideraciones y consejos en caso de que se quiera comprar una casa recuperada por el Infonavit:

Lo primero que se debe saber es que el Infonavit va recuperando las casas abandonadas hasta juntar cierta cantidad de viviendas. Después estas son subastadas al mayoreo, y las empresas inmobiliarias que están interesadas en adquirir casas del Infonavit en remate participan. Las compañías que ofrecen una cantidad de dinero igual o cercana a la que pide el Infonavit, son las que ganan la subasta.

Una de las formas para poder comprar alguna de las casas de remate Infonavit es hacerlo a través de una inmobiliaria que tenga en oferta remates inmobiliarios, estas ofertas las puedes encontrar fácilmente a través de internet en portales inmobiliarios.

En algunos casos se puede hacer uso del crédito Infonavit, el secreto está en saber elegir el crédito correcto y para estos casos existe un programa llamado “Compra y mejora una vivienda usada”, que consiste en otorgar un crédito para adquirir una vivienda recuperada y mejorarla con el mismo dinero que se otorga. De hecho, este crédito se concentra en actividades específicas como trabajos de pintura, reparación de baño y cocina, pisos, impermeabilizante, ampliaciones, etcétera.

Encontrar una de estas casas recuperadas puede resultar complicado pero, si se tiene la suerte y se encuentra una, se debe de estar informado de cómo funciona este programa: * La vivienda debe de contar con el Dictamen Técnico de Calidad con 70 puntos de calificación y un avalúo, el cual puedes tramitar al mismo tiempo. * La mejora que se vaya a realizar en la vivienda no debe de afectar ninguna estructura. * El monto mínimo que se debe gastar para la mejora deben ser 10 mil pesos y como máximo 80% del valor de la operación. * El costo máximo de la mejora podrá ser hasta el 90% del saldo de la subcuenta de vivienda.



Lamudi indicó que también existe la alternativa de saltarse todo este proceso que requiere de un largo tiempo. Las personas se pueden acercar a cualquier inmobiliaria o desarrolladora que con anterioridad haya adquirido la propiedad en una subasta y ya haya realizado las renovaciones correspondientes.