El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 'Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada' El Gobierno de México invertirá 61 mil 313 millones de pesos en la rehabilitación de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, en Guerrero. La rehabilitación será conducida bajo el 'Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada' que hoy presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes del Gabinete. “Es una aproximación y, si se requiere más, vamos a ampliar el presupuesto (…) El mensaje es que no están solos los afectados, los damnificados. Cuentan con el apoyo del pueblo de México que siempre es muy fraterno, muy solidario y, desde luego, con el apoyo del gobierno”, enfatizó al iniciar la conferencia de prensa matutina. Una de las acciones del plan es no cobrar impuestos hasta febrero de 2024 en Acapulco ni en Coyuca de Benítez. Los contribuyentes afectados estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y otros.

Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, indicó que el financiamiento cubrirá las 17 acciones del 'Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez' por el huracán Otis, que consiste en: