El servicio para validar no es nuevo, pero recientemente se adicionó la posibilidad de verificar tanto el nombre como el código postal. Para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura versión 4.0, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige como requisito que los nombres y el código postal que se capturen, coincidan exactamente con el nombre plasmado en la constancia de situación fiscal. Es decir, los datos mencionados deben coincidir en cuanto a números, letras, espacios, mayúsculas, puntos y comas. El nombre del emisor no resulta problemático, pues el propio emisor puede revisar su registro y plasmarlo exactamente de la misma manera. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, para el caso del receptor, la validación resultará caótica.

Implicaciones prácticas

El artículo indica que para el caso de empresas que son proveedoras de otras empresas, deberán incorporar a sus procedimientos administrativos y reglas de negocio la validación del nombre tal cual aparece en su constancia de situación fiscal. Pero el artículo señala que para el caso de empresas que venden al consumidor final, la situación se torna más compleja. Esto se debe a que el número de operaciones puede ser grande, y estas validaciones provocarán un cuello de botella en los procesos de negocio. Identificar si la factura está siendo rechazada por un espacio, un punto, una coma o una letra, será una labor manual que implicará una importante pérdida de tiempo y de recursos para los contribuyentes.

Servicio para validar datos del CFDI 4.0

El artículo indica que para tratar de mitigar en alguna medida la problemática que se avecina, el SAT puso en marcha un servicio para validar en línea desde uno hasta 5,000 registros. Fiscalia explicó que este servicio no es nuevo, porque la validación de los RFC ya existía desde años anteriores, pero la diferencia consiste en qué se adicionó la posibilidad de validar de manera masiva tanto el nombre como el código postal, adicional al RFC. El servicio ahora indica si el nombre y el código postal coinciden o no con el registrado en el RFC. Pero únicamente se limita a informar si los datos coinciden o no coinciden, y no indica cuáles son, en su caso, los datos correctos. Se puede acceder al servicio para validar datos del CFDI 4.0 aquí. Fiscalia considera que es importante que las empresas y proveedores de servicios digitales consideren esta nueva posibilidad para incorporar estos procesos a sus sistemas y procesos administrativos, para validar a priori estos datos y tener así la certeza de que estos son correctos al momento de timbrar un CFDI.