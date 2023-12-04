Los contribuyentes han reportado la imposibilidad de guardar datos que son esenciales para continuar al sellado de la factura Diversos contribuyentes recientemente reportaron problemas en los siste...

Los contribuyentes han reportado la imposibilidad de guardar datos que son esenciales para continuar al sellado de la factura Diversos contribuyentes recientemente reportaron problemas en los sistemas de facturación gratuitos que ofrece el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En los sistemas de facturación gratuitos de la autoridad fiscal, los contribuyentes han reportado la imposibilidad de guardar datos que son esenciales para continuar al sellado de la factura, según reporta Fiscalia.

Imposibilidad para guardar algunos datos

Por ejemplo, en el caso del complemento para recepción de pagos (CRP) es imposible guardar los datos de la serie, folio, número de parcialidad y el importe pagado. La imposibilidad está en que el botón de “Guardar” no responde a la instrucción del usuario.

Solución propuesta por los contribuyentes

El artículo indica que múltiples usuarios han comentado que la solución a este problema consiste en activar, en opciones avanzadas, la opción para emitir el complemento Carta Porte, tal como se muestra en la siguiente ilustración: Una vez realizada la activación del complemento Carta Porte, los contribuyentes deben cerrar su navegador y volver a ingresar. Es altamente sugerido iniciar un nuevo CRP y no recuperar un comprobante no certificado. Fiscalia confirmó que este procedimiento soluciona la problemática planteada, en contraste con las respuestas masivas del SAT, que se limitan a sugerir “cambiar de navegador y eliminar las cookies guardadas”.

La problemática requiere una solución del SAT

Además, señala que la solución práctica dista de ser la ideal, porque considera que la problemática requiere una solución desde los propios sistemas de facturación. Se espera que el tema sea resuelto próximamente para evitar mayores contratiempos a los contribuyentes.