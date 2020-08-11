Otro de los planteamientos de la Secretaría es actualizar los impuestos de acuerdo a la inflación. Ante los retos financieros que el país enfrenta en el presente, la estrategia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será trabajar en sus áreas de oportunidad, como combatir la evasión fiscal que impera en el país. Aunque el organismo reconoce la necesidad de hacer una reforma fiscal, no plantea por ahora subir impuestos; antes de ello, pretende actualizar los impuestos por inflación. Así lo explicó Gabriel Yorio Gonzalez, subsecretario de Hacienda en entrevista al diario El Universal. Paralelamente, dijo el subsecretario, la secretaría en la que labora continuará con cambios que no atañen al presupuesto, tales como una reforma financiera, la cual tiene como fin bajar los costos regulatorios a los bancos boutique. Asimismo, explicó la importancia del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). Se trata del documento donde se establece la forma en que se financiarán los objetivos del gobierno. En éste se reconoce la necesidad de realizar una reforma fiscal, pero antes se explotará el área de oportunidad que presenta la evasión fiscal en el país, para financiar el gasto. Su importancia, comentó el subsecretario, radica en que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Pronafide “es la brújula / paraguas, ya que ahí se plantean los objetivos al más alto nivel de política pública y el enfoque de desarrollo de la administración”. El Pronafide es uno de los documentos que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo. Los documentos que lo integran son los siguientes:

Plan nacional de infraestructura Plan de competitividad Pronafide

El subsecretario de Hacienda, explicó a El Universal que “el ejercicio que hicimos en esta ocasión es que los tres (programas) de alguna manera tienen que estar articulados, porque uno de ellos nos permitirá hacer la pregunta qué necesitamos para crecer; otro lo que necesitamos para ser más productivos y competitivos sobre la infraestructura que necesitamos, y el otro cómo lo financiamos”. El documento contiene algunas particularidades, como que **no contiene una meta puntual de crecimiento económico para el sexenio, como se solía hacer.**En su lugar plantea que México necesita un crecimiento incluyente. Según Gabriel Yorio, el Pronafide es un documento que no deberá ser guardado en un cajón, sino una herramienta que da norte y dirección hacia donde vamos como país a mediano plazo. Otro punto a resaltar de Pronafide es que se dejarán de emitir los conocidos “bonos verdes”, sustituyéndolos por otros que incentiven la política social. Gabriel Yorio Gonzalez, Subsecretario de la SHCP, dijo que en los objetivos y estrategias se pondera la importancia de crecer con estabilidad, fortalecer los ingresos públicos, el federalismo fiscal y el sistema financiero y pensiones. Explicó que una de las metas de este sexenio es que, al cierre de la administración, los ingresos no petroleros representen 14.3% del producto interno bruto (PIB), así como combatir la evasión y defraudación fiscal, mejorando la eficiencia recaudatoria junto con la actualización por inflación de los impuestos. Señaló que, “hay una gran evasión en México y es un área de oportunidad que tenemos antes de empezar a subir impuestos”. Aseguró durante la entrevista que la SHCP trabaja en una nueva reforma dentro del sector financiero, por lo que han tenido reuniones con la Asociación de Bancos de México (ABM) para abordar una propuesta que estos hicieron. Detalló que, “vamos a tratar de tener una normatividad proporcional para los bancos; va a ir dentro de una reforma financiera sin impacto presupuestario, pero que va a reducir los costos a las instituciones más chiquitas o bancos boutique, que tienen una carga regulatoria, se los vamos a simplificar, y a los grandes se la vamos a dejar”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/el-fiscoanalista-sat-resuelve-mas-dudas-sobre-retencion-de-6-de-iva/ Con información de El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/cartera/va-hacienda-por-evasores-en-vez-de-subir-impuestos

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