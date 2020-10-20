Mañana es el último día para aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Los diputados de varios partidos políticos esperan modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)...

Mañana es el último día para aprobar la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Los diputados de varios partidos políticos esperan modificar la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) respecto a varios puntos discutidos en el parlamento abierto celebrado con empresarios y especialistas. Sin embargo, también hay legisladores que esperan introducir incrementos a los impuestos a bebidas alcohólicas y azucaradas, así como al tabaco. Los diputados que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público incluso consideran cambiar el marco macroeconómico para el próximo año en factores como el PIB y la plataforma petrolera. Sin embargo, esto dependerá de una última reunión que tendrán con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Esta comisión dice que hay 20 temas recurrentes que concentraron la atención de los asistentes al parlamento abierto. Entre ellos está la compensación universal temporal, la deducción inmediata de inversiones, el pago de derechos al espectro radioeléctrico, los candados a las donatarias autorizadas, las “nuevas” facultades de comprobación del SAT y la cuota complementaria al IEPS de las gasolinas (aunque la Secretaría de Hacienda ya reculó respecto a este punto). Asimismo, les preocupan los temas de los embargos precautorios a terceros relacionados, el bloqueo de la conexión de internet a plataformas digitales que incumplan obligaciones fiscales, así como la reclasificación de la razón de negocios.

“Nosotros tenemos la esperanza de que el parlamento abierto no se quede en escucha y que al final del día podamos plasmarlo en el dictamen. Yo hablé con diputados de Morena y sus aliados y dijeron que sí había que hacer algunas modificaciones a la iniciativa, entonces tengo esperanza de que los temas más recurrentes sean los que insertemos en el dictamen”, dijo Patricia Terrazas, presidenta de la comisión de hacienda en entrevista con El Financiero.

La diputada panista aseguró que el bloque opositor, conformado por los partidos PAN, PRI, MC y PRD, busca incorporar al dictamen lo discutido de manera más recurrente durante el parlamento abierto. La diputada pidió no descartar la posibilidad de encontrarse con “sorpresas” cuando los disputados revisen las reservas. Sin embargo, hay que considerar el hecho de que la coalición encabezada por Morena tiene la mayoría actualmente.

El diputado priísta Fernando Galindo dice que priorizarán propuestas que incentiven la inversión y den exenciones de impuestos a las familias, así como incorporar algunas sugerencias del sector privado y modificar las variables macroeconómicas, para ajustarlas a la realidad de la pandemia.

Aplazaron la discusión de la Miscelánea Fiscal 2021

Si bien el día de ayer vencía el plazo para el envío de las propuestas, se aplazó hasta hoy la discusión de lo concerniente a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal. Sin embargo, sí se avanzó en la Ley Federal de Derechos, que fue aprobada la noche de ayer con 263 votos a favor, 130 en contra y tres abstenciones. El dictamen será discutido en lo particular hoy.

Algunas modificaciones aprobadas en la Ley Federal de Derechos son sobre el precio del espectro en servicios móviles y el pago de derechos en minería.

Los cambios que se espera poder introducir a la Ley de Ingresos y a la Miscelánea fiscal fueron pospuestos por ahora, pues las implicaciones están siendo revisadas técnicamente por la Secretaría de Hacienda, aunque quien en última instancia valorará y votará si incluirlas o no, es la Cámara de Diputados, dominada por Morena.

“El ánimo de los diputados es que sí se van a incorporar cambios importantes a partir de lo que pasó en el Parlamento Abierto y de lo que han planteado los grupos parlamentarios”, dijo el diputado morenista Carol Altamirano, secretario de la comisión de hacienda.

Por su parte, Reginaldo Sandoval, del PT, habló para el mismo medio sobre las dificultades presupuestarias que implicaría renunciar a una mayor recaudación: “Hay una serie de sugerencias de varios diputados que está reflexionando la Secretaría de Hacienda para ver si las comparte o no, en el caso nuestro están los autos chocolates y el IEPS a cigarros y bebidas. En esa lógica, todo lo que se cargue en eliminación de ingresos tiene que repercutir en egresos. No está tan fácil, yo creo que van a llegar al pleno las reservas”.

Con información de El Financiero

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/van-diputados-por-cambios-a-ley-de-ingresos-y-miscelanea https://elfinanciero.com.mx/economia/evalua-hacienda-ajustes-en-miscelanea

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