Hacienda estima ingresos petroleros por 1.87 billones de pesos; esto representa un aumento de 11.9% frente a lo presupuestado para 2021 A octubre de 2021, los ingresos del sector público alcanzaron 4.8 billones de pesos, monto mayor a lo programado en 138.7 mil millones, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública. La cifra es 5.1 por ciento mayor a la del mismo periodo del año pasado, debido a los impuestos al consumo, al aumento de pagos por derechos, al aprovechamiento de los fideicomisos públicos y a mayores entradas por la venta de petróleo. El documento destaca que los ingresos petroleros del sector público registraron un crecimiento real anual de 64.3% con respecto al periodo enero-octubre de 2020. Lo anterior es resultado, principalmente, del incremento en el precio del petróleo. Además, como reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos del Gobierno Federal y Pemex mostraron incrementos reales anuales de 33.2 y 85.3%, respectivamente. La dependencia estima ingresos petroleros por 1.87 billones de pesos; esto representa un aumento de 11.9% frente a lo presupuestado para 2021, pero 2.6% menos que lo estimado al cierre de año. Por otro lado, la SHCP detalló que al cierre de octubre los ingresos tributarios mostraron un crecimiento real anual de 1.6% con respecto al periodo enero-octubre del año anterior. Sin embargo, como menciona La Jornada, la recaudación lleva un rezago de 2 mil 207 millones de pesos respecto a lo esperado para este mes, lo cual ha sido compensado por los aprovechamientos de los fideicomisos públicos y el aumento en el precio del crudo. En octubre, los ingresos petroleros alcanzaron 507 mil millones de pesos; es decir, un aumento de casi 60% frente a 2020. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este año se transfirieron 113 mil millones de pesos a Pemex; sin este apoyo, el crecimiento real sería de 24%. México Evalúa presento en dicho mes su informe “Los ingresos en el Presupuesto 2022: en espera de la gran hazaña”*,*en el cual explica que hasta octubre, los ingresos petroleros alcanzaron 507 mil millones de pesos; es decir, un aumento de casi 60% frente a 2020. Adicionalmente, analiza el objetivo de Hacienda para 2022, que estima ingresos petroleros por 1.87 billones de pesos; esto representa un aumento de 11.9% frente a lo presupuestado para 2021, pero 2.6% menos que lo estimado al cierre de año.

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