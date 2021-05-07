Los juicios vendrán principalmente de empresas de capital humano afectadas por la ley. El viernes 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la subcontratación. En entrevista con Reforma, José Luis Lavín, socio de GLZ Abogados, explicó las empresas ya están haciendo fusiones, liquidaciones de razones sociales y modificaciones de objetos sociales para cumplir con las modificaciones a la ley. Sin embargo, estos cambios solo se han dado en las grandes empresas. La mayoría de las pymes no sabe en qué consisten los cambios de la reforma al outsourcing. Esta semana, la Caintra Nuevo León llevó a cabo una rueda de prensa donde hablaron sobre la reforma. De acuerdo con Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra, el 60% de las pymes no sabe en qué consisten los cambios aprobados. Esto significa que no saben qué procedimientos deben adoptar con la autoridad, clientes y proveedores. Además, el 35% de las pymes tendrán que hacer nuevos trámites.

Firmas de capital humano son las más afectadas

Como era de esperarse, la reforma ha afectado más a las firmas de capital humano. En primer lugar, estas empresas deben registrarse en el padrón que la STPS dará a conocer en próximas semanas. Las compañías de capital humano podrán seguir operando casi igual que antes; es decir, reclutando, entrevistando, seleccionado y armando expedientes de empleados. La diferencia es que no podrán ser los patrones directos de los trabajadores. Sin embargo, algunos expertos esperan que estas empresas presenten amparos. En el foro Aspecto legal de la Reforma a la ley de outsourcing en México, Luis Ricardo Ruiz, experto en derecho laboral de Hogan Lovell's, dijo que es probable que muchas empresas presenten amparos porque se verán afectadas directamente. De acuerdo con Ruiz, estos instrumentos de defensa jurídica se presentarán individualmente. Las empresas tendrán 30 días desde que entró en vigor para presentar el amparo. También pueden optar por presentarlo cuando la autoridad pretenda hacer exigible algún incumplimiento; en ese caso, tendrán 15 días para hacerlo. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/esperan-amparos-contra-reforma-de-outsourcing/ar2177326 https://www.milenio.com/negocios/outsourcing-hogan-lovells-preve-amparos-empresas-reforma

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