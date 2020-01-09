El comportamiento de los precios ubicaría la inflación como la segunda más baja del siglo. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor del índice nacion...

El comportamiento de los precios ubicaría la inflación como la segunda más baja del siglo. Como cada mes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) publicó el valor del índice nacional de precios al consumidor (INPC), un indicador periódico que mide la variación de precios y servicios a lo largo del tiempo. El valor correspondiente a diciembre de 2019, con base en la segunda quincena de julio de 2018, es de 105.934. Al comparar el valor del INPC de diciembre de 2019 con el de diciembre de 2018 obtenemos que la inflación fue de 2.83%. Fue la menor inflación anual desde agosto de 2016, cuando se ubicó en 2.13%. Respecto a noviembre de 2019 el INPC registró un aumento del 0.56%. El INPC está compuesto por dos subíndices, el subyacente y el no subyacente. Este último está compuesto por aquellos bienes y servicios cuyos precios son más volátiles (como los agropecuarios), o que son determinados por el gobierno (como las cuotas autorizadas). El índice subyacente simplemente es aquel que excluye a estos productos. El índice de precios subyacente aumentó 0.41% mensual y 3.59% anual. De éstos, las mercancías aumentaron 0.26% mensual y los servicios 0.57%. El no subyacente aumentó 1% mensual y 0.59% anual. Dentro de este índice, los productos agropecuarios aumentaron 1.78%. Los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno fueron 0.45% más caros que el mes anterior.

¿Qué productos y servicios subieron de precio?

Algunos de los productos y servicios que subieron más de precio respecto a diciembre de 2018 son el pepino, con un incremento del 17.94%; la uva, con 14.54%; el huevo, con 16.75%; el pescado, con 5.93%; preescolar, con 5.56%; el pan de caja, con 6.28%; el transporte aéreo, con 9.59%; y los servicios profesionales, con 7.68%.

¿Qué productos y servicios bajaron de precio?

Si comparamos los precios con diciembre de 2018, hallamos que algunos de los productos y servicios cuyos precios bajaron más son el tomate verde, con una disminución del 45.19%; la calabacita, con 25.86%; el jitomate, con 23.33%; y el camarón, con 2.04%.

Recibe en tu correo las noticias de negocios que sí te interesan y suscríbete a la Agenda Inteligente. Para las novedades en materia fiscal, haz lo mismo con El Fiscoanalista.