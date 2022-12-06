Un tribunal ratificó que la empresa de Salinas Pliego debe pagar al SAT 4 mil 917 millones de pesos por un adeudo correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó que Grupo Elektra, propiedad del polémico multimillonario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, debe pagar el crédito fiscal de 4 mil 917 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le determinó en 2016. Lo anterior debido a que la empresa perdió el amparo que interpuso para evitar el millonario pago de impuestos por omisiones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2011. La Sala Superior aprobó el proyecto de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien reiteró el fallo que el TFJA emitió en enero de 2021 en el que imponía el cobro del crédito fiscal y ofreció más argumentos para validar el crédito fiscal. Cabe recordar que en 2011, Grupo Elektra declaró pérdidas por 9 mil millones de pesos por la venta de sus acciones en Impulsora de Negocios Omega. El SAT rechazó este argumento, ya que la operación se hizo al final de la década de los 90, por lo que determinó el cobro del crédito fiscal de casi 5 mil mdp. En octubre, la empresa también tuvo que pagar al SAT 2 mil 772 mdp, correspondientes al adeudo del ejercicio fiscal de 2006 por concepto de ISR. En febrero de 2021, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, confirmó que la deuda por falta de pago de impuestos de las empresas de Salinas Pliego podría superar los 40 mil millones de pesos.