Es la segunda ventanilla digital que inaugura el Gobierno de la CDMX; la primera fue hecha para tramites de permisos de construcción. La nueva vetanilla es para tramitar permisos de negocios de bajo impacto. El gobierno de la CDMX ha implementado ya el uso de nuevas tecnologías para agilizar trámites que resultan ser muy largos, con el objetivo de reducir los tiempos de 15 días hábiles a solo unos cuantos minutos, reduciendo los tiempo de espera y combatiendo el coyotaje. La ventanilla única para establecimientos mercantiles será un nuevo enlace entre los ciudadanos que quieran abrir un nuevo negocio y las autoridades capitalinas. Con esto, los capitalinos podrán obtener el permiso que les permitirá abrir su propia tienda, fonda, papelería, taquería, etcétera. En la presentación de esta nueva ventanilla, Fadlalá Akabani, secretario de Economía de la CDMX, destacó que este tipo de negocios son los que más trabajos crean. A través de la cuenta de Twitter de la Agencia Digital de Innovación Pública, se dio a conocer que esta ventanilla está disponible desde el pasado martes: https://twitter.com/LaAgenciaCDMX/status/1220064976963956736?s=20 Akabani también destacó que esta ventanilla facilitará el registro de los pequeños negocios. Mencionó que esto potencializará la creación de nuevos empleos y ayudará a la economía de la capital. También dijo que este tipo de gente emprendedora "siempre se ha encontrado con trámites engorrosos, interacción con diferentes ventanillas; errores con la ubicación geográfica, corrupción y discrecionalidad de los funcionarios que atienden estos trámites". La ventanilla única para establecimientos mercantiles busca acabar con este tipo de trámites y errores comunes,en donde también se hacía presente el coyotaje y se llegaba a cobrar hasta 3 mil pesos a los interesados en "agilizar" sus trámites. Para poder realizar el trámite, primero será necesario que el interesado se registre en el sistema LlaveCDMX y posteriormente ingrese a la página del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimiento Mercantiles en donde tendrá que hacer el registro de su negocio y subir la documentación requerida. El tramite es totalmente gratis.

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