La información publicada por la autoridad indica que esta versión o revisión es aplicable a partir del 19 de julio de 2022 El 18 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una...

La información publicada por la autoridad indica que esta versión o revisión es aplicable a partir del 19 de julio de 2022 El 18 de julio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una nueva revisión del Complemento de Comercio Exterior (CCX) del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). De acuerdo con Fiscalia, dicho complemento mantiene la versión 1.1, pero es ahora "Revisión E”. La información publicada por la autoridad indica que esta versión o revisión es aplicable a partir del 19 de julio de 2022. Es decir, al día siguiente al que se da a conocer por la autoridad. Pero Fiscalia considera que el plazo para la aplicación del nuevo complemento resulta absurdo, y contrario a lo indicado en la regla 2.7.1.8. de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. Dicha regla establece que “los complementos que el SAT publique en su portal, serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique, pasados 30 días naturales, contados a partir de su publicación en el citado portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso”.

Cambios en la nueva "revisión" del Complemento de Comercio Exterior

La nota de Fiscalia indica que entre los cambios en la nueva versión se encuentran los siguientes:

Schema location

Se corrige el URL de la ubicación del esquema (schema location), eliminando el punto en el '4.0': Anterior: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv4.0.xsd Actual: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd

Validación del RFC del receptor

Se indica que, si el atributo TipoDeComprobante tiene el valor 'T' y el atributo cce11:MotivoTraslado tiene el valor '02' (Reubicación de mercancías propias), entonces este atributo debe tener un RFC registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT l_RFC. Antes se indicaba que el RFC “podía” tener el valor del RFC genérico 'XEXX010101000'. Adicional a lo anterior, se establece que, si el atributo TipoDeComprobante tiene el valor 'I' este atributo puede tener un RFC registrado en la lista de RFC inscritos no cancelados del SAT (l_RFC) o el valor 'XEXX010101000'. Si el atributo TipoDeComprobante tiene el valor 'T' y se incorpora el complemento Carta Porte, entonces este atributo debe tener el mismo valor del atributo Rfc del Emisor. Esta última indicación no cambia con respecto a la Revisión anterior.

Validación del código postal

Desde la "revisión" anterior se indicaba que, cuando la clave de país sea distinta de 'MEX', si en el catálogo de países publicado en el portal del SAT en internet se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país, el contenido de este atributo debe cumplir con dicho patrón. Ahora, en esta "Revisión E” se indica que, en caso contrario, se debe registrar texto libre.

Matriz de errores

Se adicionan una serie de validaciones a esta nueva revisión del CCX. Es necesario realizar una serie de adecuaciones importantes al sistema. La nueva matriz de errores puede ser descargada desde el siguiente enlace: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Matriz_de_Errores_CCE_v11_E_.xls