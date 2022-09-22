Los impuestos se encuentran en todas las actividades que realizamos: desde hacer una compra hasta obtener un ingreso. Esto quiere decir que el sector de los juegos de azar no está exento de la trib...

Los impuestos se encuentran en todas las actividades que realizamos: desde hacer una compra hasta obtener un ingreso. Esto quiere decir que el sector de los juegos de azar no está exento de la tributación. Así se trate de plataformas locales u operadores internacionales, jugar en México implica estar informado sobre la declaración fiscal. Así se pagan los impuestos originados de las ganancias en los casinos online.

¿Qué hay que saber respecto de los impuestos y las ganancias de los casinos online?

Lo primero que hay que entender en relación con los impuestos en los casinos online es que toda persona que obtenga ganancias de los juegos de azar debe pagarlos. Así lo establece la ley mexicana que entró en vigor en junio del 2020. Esto quiere decir que todos los usuarios que realicen actividades digitales, entre las que se encuentran los juegos de azar en línea, deben pagar los impuestos correspondientes. Ahora bien, muchas plataformas reúnen información sobre los principales casinos en línea que operan en nuestro país y recomiendan participar en casinos de México que han obtenido la licencia mencionada, independientemente de dónde se encuentre su sede principal. Por lo general, estas plataformas facilitan todo el proceso relacionado con los impuestos, ya que retienen parte de las ganancias de los jugadores y entregan los comprobantes de retención correspondientes. De esta manera, los usuarios los pueden presentar en su declaración de ingresos para asegurarse de cumplir con lo que establece la ley en torno al tributo por ganancias del casino.

¿Qué tasas se aplican a los casinos online?

La ley mexicana establece que cualquier persona que reciba ganancias producto de los juegos de azar y otras actividades asociadas a estas plataformas, como las apuestas deportivas, debe aplicar un porcentaje del 21 por ciento al monto total. Sin embargo, esto se aplica a aquellos estados que establezcan una tasa mayor al 6 por ciento. Como, en la actualidad, no hay ninguno que supere ese porcentaje, el impuesto se calcula a partir de la base del 1 por ciento del impuesto federal y el 6 por ciento del estado en cuestión. Ahora bien, para hacer el cálculo se tienen en cuenta también la cantidad de dinero apostada y perdida. Por lo tanto, primero se calcula la diferencia entre las ganancias y las pérdidas, se resta la cantidad inicial que apostó el jugador y, luego, se aplica el porcentaje total del 7 por ciento al valor resultante.

¿Hay que declarar las ganancias ante el Servicio de Administración Tributaria?

Los jugadores solo tendrán que hacer una declaración ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si sus ganancias anuales superan los 600 000 pesos. Esto quiere decir que, para los ingresos acumulados que sean menores a esta cantidad, una persona no tiene la obligación de hacer su declaración. Desde luego, esta suma corresponderá únicamente a las ganancias obtenidas a través de los juegos de azar en línea y otros entretenimientos asociados, como las apuestas deportivas. Por último, también hay que considerar las ventajas de hacer la declaración correspondiente, como contribuir al crecimiento del sector y evitar investigaciones de los organismos gubernamentales.