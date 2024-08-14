La mayor parte de estas multas, específicamente 7,835.5 millones de pesos o el 82.55% del total, fueron impuestas por corrección fiscal Durante la primera mitad del 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 9,491.3 millones de pesos a través de la aplicación de multas fiscales, lo que representa una disminución del 32.84% en términos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. La mayor parte de estas multas, específicamente 7,835.5 millones de pesos o el 82.55% del total, fueron impuestas por corrección fiscal, según datos del SAT. Asimismo, el 10.97% del total, equivalente a 1,042.1 millones de pesos, correspondió a multas por infracciones a las disposiciones sobre comercio exterior, mientras que el 3.33% o 316.5 millones de pesos fueron por incumplimiento o extemporaneidad en los requerimientos del RFC. Por otro lado, 290.7 millones de pesos, que representan el 3.06% del total, fueron multas impuestas por entidades federativas, y el 0.7% restante o 6.6 millones de pesos correspondió a otros tipos de multas no especificadas. Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, señaló a El Financiero que esta reducción podría deberse a las negociaciones llevadas a cabo entre la autoridad y los contribuyentes para disminuir los montos y porcentajes de las multas, o bien a una menor cantidad de auditorías realizadas durante este año. No obstante, aclaró que solo el SAT podría explicar con certeza las razones de la disminución en la aplicación de multas. El contador Mendieta también explicó que las multas son uno de los cuatro accesorios que la autoridad tiene a su disposición cuando aplica un crédito fiscal. Los otros tres son: el impuesto a pagar, la actualización del impuesto según la inflación acumulada desde la fecha en que debió haberse pagado, y los recargos, que son una tasa de interés mensual del 1.59% que cobra el SAT por el incumplimiento en el pago. Las multas, en cambio, solo se aplican a partir de actos de fiscalización.