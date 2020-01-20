Los pensionados del IMSS podrán recibir un monto mayor, pero sólo aplicara para los que están bajo la ley del seguro social de 1973. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Soci...

Los pensionados del IMSS podrán recibir un monto mayor, pero sólo aplicara para los que están bajo la ley del seguro social de 1973. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que a partir de 14 de enero incrementará de 30 a 90 días de unidades de medida actualización(UMA) vigentes el monto de los préstamos a los que pueden acceder los pensionados. Lo que significa que podrán solicitar un préstamo mayor a partir de esta fecha. Sin embargo, este incremento en el préstamo o adelanto de pensión será únicamente para la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 1973). Este tipo de préstamos no generan intereses y se pagan mediante descuentos a las próximas 12 mensualidades del pensionado. Los pensionados que tienen el beneficio de la prestación denominada préstamo a cuenta de pensión podrán acceder a un monto de hasta 7 mil 604.10 pesos, según el valor actual de la UMA. Si se calcula con el la UMA que entrará en vigor el próximo 1 de febrero, el monto máximo sería de 7 mil 819.20 pesos. Para solicitar el préstamo o adelanto lo único que tienes que hacer es presentarte a la unidad de medicina familiar del IMSS que te corresponda para atención de primer nivel. Es necesario llevar una identificación oficial y un documento que contenga tu número de seguridad social (NSS).

¿Cuáles son los requisitos para pedir un préstamo a cuenta de pensión?

Ser pensionado(a) vigente al amparo de la LSS 1973

Tener al menos tres meses de antigüedad como pensionado(a)

En caso de haber recibido un préstamo anterior, deben haber transcurrido tres meses desde el último descuento

No tener otro préstamo vigente con alguna entidad financiera que tenga convenio con el IMSS

Es importante considerar que el descuento mensual para el pago del préstamo no puede ser mayor al 30% del valor de tu pensión y si la pensión es menor a la pensión mínima establecida al amparo de la LSS 1973, el monto máximo del préstamo que puedes solicitar equivale al 25% del valor de la pensión. Si tú o algún familiar necesita asesoría, el seguro social pone a tu disposición el teléfono 800 623 2323.

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