Portal SAT falla días antes del vencimiento de declaración anual 2025. Empresas reportan bloqueos, pérdida de datos, errores falsos. ¿Qué hacer? Faltan días para vencimiento de declaración anual de personas morales 2025. Pero existe problema: portal del SAT está fallando. Contribuyentes reportan errores que los bloquean. Algunos no pueden ni comenzar. Otros pierden información a mitad del proceso. No es inconveniente menor. Es barrera para cumplir obligación fiscal. Y sucede exactamente cuando no hay tiempo de esperar soluciones.
¿Cuál es el vencimiento?
Personas morales (empresas) tienen hasta 31 de marzo de 2026 para presentar declaración anual del ejercicio 2025. Hoy (según comunicados recientes de SAT) faltan apenas días. Plazo es inmediato. Y el sistema que deberían usar no funciona bien.
¿Qué errores reportan?
Las fallas son variadas pero consistentes. Múltiples contribuyentes reportan lo mismo: Error 1: Mensajes falsos de conexión. Sistema dice "problema de conexión a internet" pero conexión está funcionando. Contribuyente intenta de nuevo. Mismo error. Una y otra vez. Error 2: No guardar avances. Contribuyente llena datos, intenta guardar. El sistema no guarda. Al volver, información se perdió. Tiene que recapturar todo. Error 3: Avisos de formulario no enviado. Contribuyente envía declaración. Sistema muestra mensaje: "formulario no enviado". Pero revisando después, resulta que sí fue enviado. Confusión total. Error 4: Bloques desde inicio. Sistema dice "configuración incompleta". Pero todos los datos están capturados correctamente. Contribuyente está atrapado. No puede avanzar.
Lo más grave: imposibilidad de cumplir
Estos no son problemas de lentitud. No son inconvenientes que se resuelven esperando. Son bloqueos que impiden presentar. Contribuyente quiere cumplir. Intenta 10 veces. Sistema falla 10 veces. Después de 10 intentos: ¿qué hace? El problema es que carga de "intentar de nuevo" cae en contribuyente, no en SAT. Gobierno tiene obligación de proporcionar herramienta funcional. Si no funciona, es responsabilidad gubernamental. Pero contribuyente sufre consecuencias.
¿Cuál es el riesgo fiscal?
Si no presentas declaración anual antes del 31 de marzo, SAT puede: • Generar adeudo por incumplimiento (impuesto no pagado, estimado por SAT) • Aplicar multa por presentación extemporánea (5-10% del ISR) • Iniciar procedimiento de verificación (auditoría) • Reportar incumplimiento a instituciones financieras si hay créditos Lo irónico: si falla es del sistema SAT, pero consecuencias las paga empresa.
¿Qué hacer si el portal no funciona?
Opción 1: Mantén registro de intentos. Cada vez que intentes presentar y falle, toma screenshot. Documenta hora, error exacto, detalles. Es prueba de que intentaste cumplir. Esa documentación puede ser defensa si SAT después dice "no presentaste". Dices: "Aquí están mis intentos. Sistema falló". Opción 2: Contacta a SAT directamente. No esperes que se resuelva solo. Llama a SAT. Explica problema. Pide que documenten que intentaste presentar. Solicita prórroga si es necesario. Teléfono SAT: 0800 INFOSAT (4636728). O entra a página, busca contacto directo con tu delegación regional. Opción 3: Usa contador o asesor. Si tienes contador o asesor fiscal, ellos tienen acceso a sistemas alternativos o contactos en SAT. Pueden ayudar a presentar o a conseguir prórroga. Opción 4: Presenta escrito al SAT. Si portal no funciona después de múltiples intentos documentados, puedes presentar escrito formal al SAT diciendo: "Intento presentar declaración anual. Portal presenta fallas. Documentado en anexos. Solicito recepción de declaración por este medio".
¿Está pasando a gran escala?
Reportes indican que no son casos aislados. Múltiples contribuyentes en redes, grupos de contadores, reportan errores idénticos. Patrón sugiere que es problema sistémico, no errores individuales. Lo que indica que SAT ya debería estar consciente. Si no lo está, es problema aún peor (sistema no monitoreado). Si lo está, debería haber anunciado prórroga. Que no la haya anunciado es riesgoso.
¿Por qué pasa esto?
Posibles causas: Causa 1: Sobrecarga del sistema. Todos presentan casi al mismo tiempo (días previos al vencimiento). Sistema no aguanta volumen. Causa 2: Cambio reciente no probado. SAT realizó cambios o actualizaciones recientemente que introdujeron bugs. Causa 3: Falta de mantenimiento. Sistema funciona pero requería mantenimiento preventivo que no se hizo. Cualquiera de las tres es responsabilidad de SAT, no de contribuyente.
¿Habrá prórroga?
Hasta ahora (cierre de reportes), SAT no ha anunciado prórroga oficial. Lo que es extraño. Si hay fallas sistémicas conocidas, lo lógico es extender plazo. Si prórroga no viene: defiende tu caso documentando todo. Si prórroga sí viene: espera anuncio oficial. No assumes prórroga que no está confirmada.
¿Qué hacer mientras tanto?
Uno: Intenta presentar en diferentes horarios. A veces sistemas fallan en horario pico (mañana temprano). Intenta 2 am, 4 am. Dos: Usa navegador diferente. Chrome, Firefox, Safari. A veces un navegador funciona y otro no. Tres: Limpia caché de navegador. Datos almacenados pueden causar conflictos. Cuatro: Si tienes app del SAT en celular, intenta desde ahí. A veces versión móvil funciona cuando versión web no. Cinco: Si trabajas con contador, pídele que intente desde su sistema (muchos contadores tienen acceso directo a SAT por software especial).
Documentación es tu escudo
En escenario de fallas sistémicas, documentación es única defensa. Cada intento fallido que documentes es evidencia de que intentaste cumplir. SAT no puede sancionar por no cumplir si hay evidencia de que intentaste y sistema te bloqueó. Ley obliga al gobierno a proporcionar medios para cumplir. Si medios no funcionan: no es incumplimiento del contribuyente.