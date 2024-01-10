La solicitud fue dirigida especialmente a la Unidad de Administración General de Hidrocarburos y a la Administración General de Apoyo de Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos Los permisionarios del sector de hidrocarburos deben entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus certificados de correcto cumplimiento de controles volumétricos, sin embargo, los integrantes del sector de hidrocarburos tienen complicaciones para cumplir. Por eso, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos (AMDE) solicitó a la autoridad fiscal una nueva prórroga para la entrega del certificado. El diario indicó que la solicitud fue dirigida especialmente a la Unidad de Administración General de Hidrocarburos y a la Administración General de Apoyo de Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos. Además, explicó que la solicitud se formuló luego de que el pasado 29 de diciembre se publicó la Resolución de la Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, en la cual ya no se otorgó una nueva prórroga para los obligados. Así que para el 31 de diciembre, todos los permisionarios tienen la obligación de presentar ante el SAT sus certificados de controles volumétricos correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023. En tanto, para el ejercicio de 2024, de no tener una nueva prórroga, se tendrá que entregar en septiembre. Reforma indicó que la dificultad en cumplir con el trámite radica en la falta de unidades de inspección para atender a toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la extracción hasta el suministro al usuario final, de acuerdo con lo que manifestó Alicia Zazueta, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).