El Compromiso Colectivo servirá para combatir la evasión de impuestos y asegurar el cumplimiento fiscal, protegiendo así los ingresos públicos El 10 de noviembre, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, informó que México se suscribió, junto con otros países, al Compromiso Colectivo para la Implementación del Marco para el Reporte de Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés). El CARF es un marco global de transparencia fiscal que proporciona el intercambio automático de información fiscal sobre transacciones en criptoactivos, con las jurisdicciones de residencia de los contribuyentes anualmente. A través de un mensaje de Twitter, el funcionario explicó que el reporte de criptoactivos establece un frente global unido para monitorear la dinámica del mercado de criptoactivos. Esto se hace con el intercambio automático de información. Además, dijo que servirá para combatir la evasión de impuestos y asegurar el cumplimiento fiscal, protegiendo así los ingresos públicos. Las jurisdicciones participantes, incluido México, planean incorporar el CARF en su legislación nacional, activando acuerdos de intercambio de información para comenzar en 2027. Puedes ver el mensaje del subsecretario de la SHCP aquí / Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2023.