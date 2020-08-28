La escasez de citas ha incentivado incluso que personas con pocos escrúpulos las vendan. El SAT anunció una serie de medidas para revertir la situación.

La escasez de citas ha incentivado incluso que personas con pocos escrúpulos las vendan. El SAT anunció una serie de medidas para revertir la situación.

Debido a la pandemia, diversas dependencias de gobierno han limitado considerablemente el número de citas para realizar todo tipo de trámites. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es la excepción a esto.

En consecuencia, desde hace meses numerosos contribuyentes han manifestado su enojo, pues no hay citas suficientes para cosas tan básicas como renovar la e.firma o, colmo de colmos, dar de baja una empresa que por las dificultades económicas generadas por el confinamiento tuvo que cerrar sus operaciones. Lo anterior incentivó que algunos listillos dentro del SAT aprovecharan la coyuntura para vender citas. La autoridad fiscal, por supuesto, tomó cartas en el asunto y canceló las citas irregulares, aunque aseguran que no fueron sus propios funcionarios quienes llevaron a cabo la venta ilegal de las mismas, sino gestores externos. Para combatir la escasez, el SAT anunció que implementará una serie de medidas, con las que esperan incrementar el número de citas en un 32%, al pasar de 366 mil a 483 mil, entre las que destacamos que en lo que queda de agosto y todo septiembre también atenderán los sábados:

Apertura de las salas de internet conocidas como Mi Espacio, aunque atendiendo a una menor cantidad de personas;

Liberación de mayor número de citas para la atención a los servicios más demandados;

Establecimiento de restricciones para evitar el acaparamiento de citas por terceros, supuestos gestores o despachos;

Reincorporación a labores presenciales de más trabajadoras y trabajadores del SAT.

Desde el 24 de agosto y hasta el miércoles 30 de septiembre, el horario de atención se amplía una hora más, de 16:00 a 17:00 horas, los días: lunes, martes, miércoles y jueves.

Asimismo, se brindará atención el último sábado de agosto y los cuatro sábados de septiembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, el equivalente a 63 mil citas más.

Por último, el SAT invitó a los contribuyentes a cancelar si no pueden acudir a una cita agendada, para que de esta forma alguien más pueda aprovecharla.

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