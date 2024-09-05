La implementación de tecnologías permiten detectar esquemas complejos de evasión fiscal El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) han adoptado tecnologías avanzadas para mejorar la fiscalización y el cobro de cuotas obrero-patronales. La utilización estratégica de grandes bases de datos y herramientas de inteligencia artificial ha permitido a estas instituciones detectar y combatir de manera más efectiva la evasión y elusión fiscal por parte de los empleadores. El IMSS, que obtiene más del 75% de sus ingresos a través del cobro de estas cuotas, ha fortalecido su modelo de fiscalización gracias a la adopción de tecnologías que permiten desglosar y confrontar esquemas complejos de evasión.

Generan más ingresos

Según el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2023-2024, el modelo integral de fiscalización ha reportado ingresos extraordinarios por 26 mil 468 millones de pesos en 2023. La colaboración interinstitucional ha sido un pilar fundamental en este proceso, especialmente después de la reforma en materia de subcontratación. Convenios de intercambio de información entre el IMSS, STPS, Infonavit, y el SAT han mejorado la precisión en la detección de irregularidades. Rolando Silva, miembro del Colegio de Contadores Públicos, destacó que la inteligencia artificial facilita el uso de mega bases de datos para identificar con precisión a los patrones que incurren en irregularidades. Además, la digitalización ha simplificado la fiscalización. Hoy en día, herramientas como el buzón electrónico y aplicaciones móviles permiten a los trabajadores verificar si están correctamente registrados en el IMSS y seguir otros detalles de su empleo, reduciendo la necesidad de auditorías presenciales y acelerando el proceso de cumplimiento y sanción.