Es importante que los contribuyentes sepan cómo obtener la impresión de la declaración anual con validez oficial. Cada año, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto so...

Es importante que los contribuyentes sepan cómo obtener la impresión de la declaración anual con validez oficial. Cada año, las personas físicas deben presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR). Esto lo tienen que hacer durante el mes de abril. El formato de la declaración anual de personas físicas que se genera en archivo PDF desde el DeclaraSAT, antes de presentar la declaración, contiene una marca de agua que dice “Sin validez oficial”. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, aun cuando se tenga el acuse de recibo oficial de que la declaración fue presentada, siempre es conveniente contar con el formato completo para futuras revisiones o consulta de información. Pero en la nota se recomienda que la impresión de la declaración anual no tenga la leyenda mencionada. Esto se debe a que más de uno dudaría si esa declaración fue la que se presentó, puesto que dice que no tiene validez. Por lo anterior, es importante que los contribuyentes personas físicas que han presentado su declaración anual sepan cómo obtener su formato con la validez oficial correspondiente.

Procedimiento para obtener la impresión de la declaración anual

En la nota se expone el siguiente procedimiento para obtener el formato completo de la declaración anual:

Ingresar al portal de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se deberá seleccionar la opción para la presentación de declaración anual: https://anualpf.clouda.sat.gob.mx/.

Al pulsar sobre esta opción, aparecerán en la sección central de la página las casillas para ingresar, ya sea con la contraseña o utilizando la firma electrónica (e.firma).

Al ingresar se desplegarán algunas opciones de menú, de las cuales se debe seleccionar 'Consulta de la declaración'.

Al ingresar a esa opción se indicará el tipo de declaración y el ejercicio, que son los datos obligatorios, y se pulsará el botón “Buscar”. La declaración, o declaraciones, aparecerán en una tabla en la parte inferior de esa página desde donde podrá descargarse el PDF.

Fiscalia indicó que esta declaración ya consta en el formato oficial, el cual servirá como prueba documental de los datos informados en la declaración, así como para cualquier referencia futura que se pueda llegar a requerir.

Con información de Fiscalia.

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