Algunos trabajadores han detectado uno o más empleadores con los que no tienen ninguna relación laboral Los asalariados que facturaron deducciones personales en el ejercicio fiscal anterior y deseen obtener una devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) deben presentar su declaración anual antes del 30 de abril. Estas personas físicas, que solo reciben ingresos por sueldos y salarios, no están obligadas a pagar sus impuestos directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que su empleador es quien debe retener el ISR y entregarlo a la autoridad fiscal correspondiente. Al momento de presentar su declaración anual o al revisar el visor de nómina del SAT, algunos trabajadores han detectado uno o más patrones con los que no tienen ninguna relación laboral. Estas empresas, conocidas como patrones "fantasma", inflan sus nóminas con los datos de trabajadores para reducir su carga fiscal, pero no son empleados reales ni realizan los pagos de sus salarios ni el pago de sus impuestos. El SAT ha implementado medidas para detectar y prevenir este tipo de prácticas fraudulentas, como la verificación de las nóminas de las empresas y el monitoreo de las relaciones laborales y los pagos correspondientes. Según especialistas, se han detectado casos de trabajadores con hasta 7 patrones que han timbrado recibos de nómina a su nombre. (Imagen: Shutterstock) Entre las consecuencias para los trabajadores que son víctimas de estos delitos están que el SAT retrase o rechace su devolución de impuestos o que estén obligados a presentar su declaración anual por tener más de 1 patrón. También hay casos en donde la autoridad tributaria ha requerido a los trabajadores por supuestamente no reportar los ingresos adicionales o por tener un saldo a pagar de impuestos en la declaración anual. Para detectar a los patrones "fantasma", el especialista Mario Beltrán sugiere ingresar al "Visor de comprobantes de nómina para el trabajador" con el RFC y contraseña o con la e.firma. Una vez dentro del sistema, aparecerán los patrones que le retuvieron impuestos al trabajador en el año seleccionado. En caso de detectar a algún empleador sin relación laboral, se debe ingresar una "Solicitud de cancelación de recibo de nómina no reconocido" en el portal del SAT. Además, al momento de presentar la declaración anual, el contribuyente debe eliminar el registro del patrón desconocido en la precarga de datos para evitar que el SAT considere esa información como real. El fiscalista Ramón Ortega también recomendó solicitar una asesoría gratuita con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), quien puede asesorar al trabajador para resolver el problema. Otra medida recomendada por especialistas es interponer una denuncia ante la Fiscalía del estado correspondiente por el presunto delito de robo de identidad.