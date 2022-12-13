La dependencia determinó que los principales puestos de trabajo de la industria turística y de hospedaje no podrán ser subcontratados El 12 de diciembre de 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó un documento con criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con la industria hotelera. Se trata del Acuerdo por el cual se establecen criterios de inspección en materia de subcontratación relacionados con servicios turísticos y de hospedaje. La dependencia determinó que los principales puestos de trabajo de la industria turística y de hospedaje no podrán ser subcontratados, entre ellos camaristas, meseros personal de limpieza y otros. El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece lo siguiente:

Para efectos de las inspecciones en materia de subcontratación, las actividades realizadas dentro de los centros de trabajo vinculados a las personas físicas o morales dedicadas a la actividad de servicios de alojamiento temporal (industria hotelera), forman parte de su actividad económica preponderante. Tales como los siguientes: Limpieza de habitaciones (camaristas)

Registro de huéspedes

Atención al huésped

Cocineros

Cantineros

Capitán de meseros

Meseros

Encargados de lavandería

Encargados de ropería

Lava lozas

Limpieza y cuidados de la cocina

Reservaciones y

Cargos de habitación Las actividades enlistadas en el punto anterior no se consideran especializadas, por consecuencia, resulta inviable que las empresas o personas físicas dedicadas a prestar servicios de alojamiento temporal (industria hotelera) contraten dichos servicios con un carácter de especializado, ya que dichas actividades se encuentran intrínsecamente vinculadas a su objeto social y actividad económica preponderante.

Reforma en materia de subcontratación

En 2021 se publicó una reforma laboral que establece la prohibición de la subcontratación de personal y únicamente permite la contratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social de la empresa contratante. La reforma en materia de subcontratación se creó con la finalidad de combatir mecanismos de simulación en las relaciones laborales. Esto se debe a que estos mecanismos provocan una afectación directa a los derechos laborales de los trabajadores. Los criterios que está publicando la STPS, sobre distintos sectores o industrias, también tienen la finalidad de combatir mecanismos de simulación en las relaciones laborales. En este caso están relacionados con la industria hotelera. Puedes ver la información que publicó la STPS aquí / Fecha de publicación: 12 de diciembre de 2022.