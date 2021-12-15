El Grupo Comercial Chedraui aseguró que José Antonio Meade cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio profesional para ser parte del Consejo.

El ex secretario de Hacienda durante parte del sexenio pasado, José Antonio Meade Kuribreña, se integró al Consejo de Administración de Grupo Comercial Chedraui. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía señaló que aprobó el nombramiento del ex candidato presidencial del PRI en el marco de la Asamblea General de Accionistas, el pasado 10 de diciembre. Durante este encuentro, los miembros del Grupo Chedraui, señalaron que el ex secretario de Hacienda y Crédito Público cuenta con la experiencia, capacidad y prestigio profesional para desempeñar sus funciones libre de conflictos de interés y sin estar supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos, de acuerdo con La Razón.

Antecedentes de José Antonio Meade

Sin embargo, este no es el único nombramiento que el también, ex secretario de Relaciones Exteriores de México ha tenido durante su trayectoria como empresario. En febrero de 2019, Antonio Meade, se unió al Consejo de Administración del banco británico HSBC Holdings. Además, en ese mismo año, el economista fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Grupo Alfa, conglomerado multinacional mexicano que opera en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León.

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