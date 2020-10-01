La nueva fecha de regreso a oficinas para burócratas se aplazó hasta el 4 de enero de 2021. Ayer, la la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que los trabajadores del gobierno federal reg...

La nueva fecha de regreso a oficinas para burócratas se aplazó hasta el 4 de enero de 2021. Ayer, la la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que los trabajadores del gobierno federal regresarán a laborar a sus oficinas hasta el 4 de enero de 2021. Antes de este anuncio, la fecha de regreso era el día de hoy; sin embargo, las autoridades tomaron la decisión para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece lo siguiente:

La prolongación del periodo de contingencia sanitaria obliga a continuar con la operación de la Administración Pública Federal, en consonancia con la política de sana distancia y de reducción de la movilidad, con énfasis en el trabajo a distancia con la prevalencia en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas del capital humano y financiero del sector público, en aquellos casos en que esto sea posible sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones, y aquellos casos en que esto no sea factible, acudir en días y/o horarios escalonados, en concordancia con las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud.

El acuerdo dice que las autoridades deberán facilitar el trabajo desde casa para funcionarios públicos. Además, esta modalidad de trabajo será obligatoria en los siguientes casos:

• adultos mayores de 60 años,

• personas con discapacidad,

• mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,

• y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer.

Las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Servicio de Protección Federal y la Guardia Nacional seguirán operando normalmente. Además, el personal del Servicio Exterior Mexicano y de los Instituto Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionados con los servicios de salud, protección civil y demás que se determine como esenciales.

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