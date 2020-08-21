El plan estará listo hasta la primera semana de septiembre. Pero mientras tanto recomiendan acercarse a los bancos. La mayoría de los 9.2 millones de créditos que están dentro de los programas de diferimiento de pagos, deberán empezar a abonar su deuda durante septiembre. Por este motivo se prevé que a finales del año incremente la cartera vencida. Para hacer frente a la situación, los bancos crearon reservas adicionales de 29 mil 400 millones de pesos. Esto lo informó la Asociación de Bancos de México (ABM) en una videoconferencia. En ese evento también se indicó que durante la primera semana de septiembre tendrán definido cómo harán los bancos agremiados en la asociación para apoyar a los usuarios que no puedan pagar sus deudas. En lo que eso ocurre, recomiendan a los cuentahabientes que acudan a su banco. Luis Niño de Rivera, titular de la ABM, dijo que han presentado a las autoridades una lista de opciones para que se cambien algunos criterios contables, como en casos de reestructuras, reportes al buró y reservas preventivas, entre otros temas. El presidente de la asociación durante la videoconferencia señaló que “es importante que las personas sepan que acercarse a su banco es lo más valioso que pueden hacer para poder resolver cualquier situación que tengan”. En este sentido, explicó que las reestructuras serán de manera individual y con arreglos particulares para cada caso. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/se-grava-con-0-de-iva-la-venta-de-insecticidas-y-rodenticidas-para-agricultura-y-ganaderia/ Por otra parte, Julio Carranza, vicepresidente de la ABM y director general de BanCoppel, puntualizó que cada entidad bancaria está diseñando sus programas de reestructuras para sus usuarios, por lo que hoy se encuentran a la espera de que la autoridad dé el visto bueno para poder dar estos beneficios a los clientes. “Tenemos que esperar que se dé este banderazo de salida; todos los bancos estamos, desde luego, ya listos y preparados con diferentes programas, atendiendo todavía dudas y en el momento en que esto se haga ya de manera oficial cada banco, dependiendo de la cartera, dependiendo del tipo de cliente que atienda, es como se estarán manejando y ofreciendo los programas de reestructura”, aseguró Carranza. Agregó que la banca está trabajando para atender a todos los clientes que tengan intención de pagar sus créditos, así como aquellos que necesiten un mayor plazo o condiciones especiales para abonar a sus deudas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/ni-el-covid-19-detendra-el-combate-a-la-corrupcion-sindical-luisa-maria-alcalde/ Por su parte, Eduardo Osuna, vicepresidente de la ABM y director de BBVA, reconoció que algunos clientes ya han comenzado a pagar; dijo que “hay clientes que han logrado salir del bache y hay otros con los que estamos en pláticas, porque tienen algún problema de ingreso y estamos discutiendo, justamente, algunos productos de solución definitivos y dándoles plazo y ajustando algunas de las mensualidades”. Osuna aseguró que los bancos tendrán que ajustarse a la situación de cada cliente, a sus perfiles y a su capacidad de pago, para tratar de darles una solución en beneficio a cada uno de ellos. Concluyó que “la gran preocupación es en qué nivel están los ingresos de nuestros acreditados y a qué velocidad se van a poder recuperar los de aquéllos que se han visto disminuido”. https://twitter.com/AsocBancosMx/status/1296195968015020032 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/asi-puedes-tramitar-tu-incapacidad-por-covid-19-en-linea/ Con información de la ABM.

Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.