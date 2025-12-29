En un entorno económico cada vez más complejo, la contaduría se ha consolidado como una de las profesiones más relevantes y estratégicas dentro del mundo empresarial. Lejos de limitarse al registro...

En un entorno económico cada vez más complejo, la contaduría se ha consolidado como una de las profesiones más relevantes y estratégicas dentro del mundo empresarial. Lejos de limitarse al registro contable, hoy los contadores participan en decisiones financieras, planeación fiscal internacional, gestión de riesgos y análisis estratégico, convirtiéndose en actores clave para la sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones. En este contexto, la La Escuela de Negocios en México, la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), se posiciona como una institución referente en la formación de profesionales de alto nivel, con casi un siglo de experiencia y una visión alineada a las necesidades reales del mercado.

Una carrera con historia y futuro: contaduría en la EBC

La licenciatura en Contaduría es la carrera insignia de la EBC. Desde su origen, vinculado directamente con el Banco de México, la institución ha construido una sólida tradición académica que hoy suma más de 96 años de experiencia formando contadores con un enfoque empresarial y financiero. Esta trayectoria histórica no solo representa prestigio, sino también un profundo entendimiento de cómo evoluciona el mundo de los negocios y de qué habilidades requieren los profesionales para mantenerse vigentes en escenarios nacionales e internacionales.

Más allá de la contabilidad tradicional

Estudiar contaduría en la EBC implica acceder a una formación que va mucho más allá de las actividades contables clásicas, como el registro y la presentación de información financiera. Los egresados cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse en áreas estratégicas de alto impacto:

Contabilidad forense y auditoría especializada.

Planeación fiscal internacional.

Inteligencia financiera y análisis de riesgos.

Consultoría estratégica para corporaciones globales.

Participación en proyectos financieros internacionales de gran escala.

Este perfil integral ha permitido que egresados de la EBC colaboren y lideren proyectos dentro de firmas de clase mundial como KPMG, Deloitte, PwC y EY, conocidas como las “Big Four”, asesorando a empresas en procesos de expansión y auditorías globales.

Contaduría y mercado laboral: una carrera que sigue creciendo

A pesar del avance de la automatización y la inteligencia artificial, la contaduría no solo se mantiene vigente, sino que gana terreno. Las organizaciones requieren profesionales capaces de interpretar información financiera, evaluar riesgos y tomar decisiones estratégicas con criterio ético y visión de negocio. De acuerdo con tendencias del mercado laboral, los contadores con formación empresarial y dominio tecnológico se encuentran entre los perfiles mejor remunerados y con mayores oportunidades de crecimiento, especialmente aquellos con experiencia en finanzas internacionales y consultoría.

Formación respaldada por calidad académica internacional

La excelencia académica de la EBC está respaldada por la acreditación internacional de la ACBSP, que ha otorgado a la institución su máximo reconocimiento: la Full Accreditation. Este logro garantiza que los programas académicos cumplen con estándares internacionales de calidad, pertinencia y mejora continua. Además, la EBC mantiene alianzas estratégicas con instituciones del sector empresarial y educativo, lo que permite actualizar constantemente los planes de estudio, fomentar la investigación aplicada y fortalecer el espíritu emprendedor de sus estudiantes.

Uso de tecnología e inteligencia artificial en la formación contable

Consciente de los cambios tecnológicos y de la evolución del ejercicio profesional de la contaduría, la EBC integra de manera activa herramientas digitales, análisis de datos e inteligencia artificial dentro de sus programas académicos. Este enfoque permite que los estudiantes desarrollen competencias alineadas con las exigencias actuales del mercado laboral. Un ejemplo destacado de esta visión innovadora es el desarrollo de “Agentes EBC”, un sistema de inteligencia artificial diseñado para apoyar de forma directa el desempeño académico de los estudiantes, mediante beneficios concretos como:

Acompañamiento personalizado en el proceso de aprendizaje, adaptado al ritmo y necesidades de cada estudiante.

Apoyo en la comprensión de conceptos contables, financieros y fiscales complejos.

Mejora del rendimiento académico a través de retroalimentación continua y oportuna.

Asistencia en la organización del estudio, preparación de evaluaciones y seguimiento de avances.

Desarrollo de habilidades digitales clave para interactuar con tecnologías aplicadas a la contaduría moderna.

La incorporación de estas herramientas posiciona a la EBC como una institución que no solo enseña contaduría, sino que prepara a sus estudiantes para ejercerla en un entorno empresarial cada vez más digitalizado y orientado a la toma de decisiones estratégicas.

Becas y apoyo al talento

La EBC ofrece diversos esquemas de becas y apoyos económicos, con el objetivo de impulsar el talento y facilitar el acceso a una educación de excelencia. Estos programas buscan reconocer el mérito académico y apoyar a los estudiantes para que puedan concentrarse en su desarrollo profesional y personal.

Presencia nacional con beneficios competitivos en cada campus

La red de campus de la EBC fortalece su propuesta educativa al estar ubicada en centros clave de desarrollo económico y empresarial. Cada campus combina infraestructura especializada, cercanía con el sector productivo local, programas de becas y acceso a herramientas tecnológicas como los Agentes EBC, lo que permite una experiencia académica integral y alineada a las necesidades actuales del mercado.

Campus EBC Región Aguascalientes Centro Cancún Sureste Chiapas Sur Ciudad de México Centro Ciudad de México Sur Centro Guadalajara Occidente Hermosillo Noroeste León Bajío Mérida Sureste Pachuca Centro Querétaro Bajío San Luis Potosí Centro Tlalnepantla Zona Metropolitana Toluca Centro

Esta presencia nacional permite a la EBC formar profesionales con una visión local y global, preparados para responder a los retos específicos de cada región y del mercado internacional.