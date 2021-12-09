Un juez de distrito suspendió la implementación al tope de comisiones de 0.57% a Afores que entraría en vigor en 2022. El juez Primero de Distrito Especializado en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, suspendió provisionalmente el tope de 0.57% a las comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que entraría en vigor en 2022. Impulsado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en noviembre pasado el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro donde se estableció un tope a las comisiones, con base en el promedio aritmético de los sistemas de contribución definida de Estados Unidos, Colombia y Chile.

El amparo

A pesar de que este amparo fue promovido por Afore Azteca, tiene efectos generales y será este 15 de diciembre cuando el juez De la Peza dictamina si la suspensión pasará de provisional a ser definitiva. "Se concede la suspensión provisional solicitada para el efecto de que se paralice la implementación de la adición del párrafo octavo al artículo 37 de la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)... conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020", así se pronunció el juez. Dicho amparo fue promovido por Cynthia Hernández Arellano, representante legal de Afore Azteca, en contra de la Consar y su nueva metodología para el tope de comisiones. De acuerdo con estimaciones de las empresas afectadas, este tope de comisiones provocará una reducción de entre 20 y 30% de los ingresos de la mayoría de las Afores, las cuales actualmente cobran una comisión de 0.80% sobre activos. Afore Azteca presentó este amparo desde hace meses, sin embargo, fue hasta la semana pasada cuando solicitó la suspensión, asimismo, Afore Coppel también presentó otro recursos, no obstante, no ha solicitado la suspensión.

Efectos generales

El juez De la Peza no publicó su sentencia completa, sin embargo, al tratarse de normas generales deben de tener efectos generales, lo que significa que no solo aplica en Afore Azteca, sino a todo el sector. Como menciona el abogado y experto en Afores de la Universidad Panamericana, Gerardo López, una vez que el juez recibe un informe justificado, realiza una audiencia constitucional, en la cual se presentan los argumentos de las partes involucradas, en este caso podrían ser la Consar y Afore Azteca, para que el juez resuelva el asunto.

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