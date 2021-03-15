En la actualidad, hablar de compañías como Google, Facebook o Amazon es hablar de conglomerados tecnológicos que revolucionan industrias anualmente, además de formar parte integral de nuestras vidas y de nuestra interacción con el internet. Buscar información, hacer nuevos amigos o mantener viejas amistades e incluso comprar cosas en internet son ahora posibles en la mayor parte del mundo en la que estos sitios como Google, Facebook o Amazon no están bloqueados por censura gubernamental. El nivel de influencia global de estas compañías es cada vez mayor, al igual que sus ingresos anuales, ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero ganan estas compañías? ¿pagan impuestos? ¿cuántas personas visitan estos sitios? Si quieres conocer más sobre los sitios web que visitas todos los días o cuál es la mejor VPN para visitar todos los sitios y burlar bloqueos geográficos y censura, a continuación, te contamos cuáles son los sitios web más populares, sus ganancias y su situación tributaria en el mundo.

¿Cuáles son los sitios web más populares en el mundo?

Google

Google es sin duda el motor de búsqueda más popular en el mundo, siendo por esta misma razón el sitio web más popular a nivel global con 40.000 búsquedas por segundo y más de 1,2 billones de búsquedas anuales, ayudando a Alphabet, su empresa matriz, a obtener beneficios netos de más de 40 billones de dólares en 2020. No importa lo que quieras saber, Google es el sitio que usarás para averiguarlo. Asimismo, no solo nos ofrece el poder de su buscador, sino toda una plataforma de aplicaciones como Google Docs, Google Calendar, Google Drive, etc.

YouTube

YouTube es otro de los gigantes de la internet, posicionándose como uno de los sitios web más visitados en el planeta. Cada día se ven casi 5.000 millones de vídeos en YouTube, recibiendo más de 30 millones de visitas al día. Cada minuto se suben más de 300 minutos de vídeo a YouTube, dando la oportunidad a la plataforma de obtener ganancias de 6,89 billones de dólares en el último cuarto del 2020, cifra que no parará de crecer junto con la comunidad de usuarios de la plataforma.

Amazon

Amazon sigue siendo uno de los tres sitios web más populares de Internet, además de ser el líder indiscutible de las compras en línea a nivel global. Desde libros, ropa, artículos para el hogar, alimentos, todo lo que desees puedes comprarlo en este sitio que obtuvo ganancias por 386,1 miles de millones de dólares en 2020.

Facebook

Facebook es la plataforma de redes sociales líder en el mundo gracias a un enfoque innovador que revolucionó la forma en que la gente se comunica y vive su vida. Cada mes, el sitio web cuenta con una impresionante cifra de 2.370 millones de usuarios, de los cuales 1.660 millones se conectan diariamente, dejando unos 28,072 millones de dólares en ganancias gracias a publicidad en el último cuarto del 2020.

Gigantes tecnológicos en México

Gigantes de la tecnología e internet como Google o Facebook siempre buscan expandir su imperio y su dominio no solo en la internet, sino en el mundo real, expandiendo centros de operaciones a nuevos países, siendo México uno de los actores principales en Latinoamérica dado su increíble potencial tecnológico y cercanía con los Estados Unidos. La importancia de Google y su impacto en el entorno digital y económico de un país es evidente, siendo la revolución tecnológica propuesta por ellos herramienta clave para la evolución de las empresas a nivel mundial. Negocios de países como México, se están sumando al entorno colaborativo de Google, generando a la gigante estadounidense cifras cercanas a los 47 mil millones de pesos mexicanos, esto según el último reporte del impacto económico de Google en México.

¿Cuánto ganan los principales sitios web en el mundo?

El beneficio neto agregado de Amazon, Alphabet y Facebook (junto a Apple) se situó en el trimestre en 38.097 millones de dólares (32.645 millones de euros), un 31,5% por encima de las ganancias de 28.979 millones de dólares (24.832 millones de euros) contabilizadas por las cuatro empresas un año antes.

¿Las gigantes tecnológicas pagan impuestos?

Que las gigantes tecnológicas no paguen suficientes impuestos en los países desarrollados y desvíen sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación no es nada nuevo, sin embargo, es una creciente preocupación en las naciones afectadas. Facebook, Google, Apple y Amazon han resuelto conflictos con las autoridades fiscales francesas sobre sus operaciones en el país durante la última década; por su parte, el Reino Unido puso en marcha en abril de 2020 un nuevo impuesto sobre las ventas digitales para obligar a los gigantes tecnológicos a pagar más por los ingresos que generan en el país. En febrero, el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que reconocía la frustración del público por la cantidad de impuestos que pagan empresas como la suya, afirmando que aceptaba el hecho de que su compañía podría pagar más impuestos en Europa de existir una nueva regulación tributaria.