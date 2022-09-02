La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá del ISR, por el que Hacienda prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos. De acuerdo con el Paquete Económico presentado este jueves por la...

La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá del ISR, por el que Hacienda prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos. De acuerdo con el Paquete Económico presentado este jueves por la Secretaría de Hacienda (SHCP) para el próximo año, el Gobierno federal estima obtener 4 billones 620 mil millones de pesos por ingresos tributarios, un incremento real anual de 9.9 por ciento, como resultado de una mayor fiscalización según la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2023.

Se trata del monto más grande que se ha propuesto en unaLey de Ingresos de la Federación y es 17.2% mayor en términos nominales a los 3.9 billones de pesos aprobados por los legisladores para este año.

Según los Criterios Generales de Política Económica, el fortalecimiento de los ingresos tributarios se basa en mejoras en la eficiencia recaudatoria y en el establecimiento de una serie de medidas tributarias para reducir tanto la elusión como la evasión fiscal.

Recaudación de impuestos

La mayor fuente de ingresos tributarios provendrá delImpuesto sobre la Renta (ISR) que se cobra tanto a las personas físicas, como a las personas morales, en donde se prevé recaudar 2 billones 512,233 millones de pesos.

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se relaciona con el consumo, la SHCP prevé que se obtengan recursos por 1 billón 419,457 millones de pesos, mientras que del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el monto esperado es de 486,212 millones de pesos.

En la Ley de Ingresos de la Federación 2023, la recaudación de IEPS sobre combustibles automotrices se proyecta en 278,412 millones de pesos.

En tanto, por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) se espera una recaudación de 15,400 millones de pesos, mientras que por los impuestos al comercio exterior, la cifra esperada es de 98,341 millones.

De acuerdo con el documento, los ingresos totales del sector público en 2023 serán de 7 billones 123 mil millones de pesos, un incremento real de 9.9 por ciento en comparación con el aprobado para este año. Asimismo, el Gobierno federal estima para el próximo año un gasto total de 8 billones 257 mil millones de pesos, un incremento anual de 11.6 por ciento respecto al aprobado para este 2022.

De esta cantidad, más de la mitad serán ingresos que se obtengan a través del pago de impuestos de los contribuyentes. En total, 55.7% de los ingresos totales serán tributarios, mientras que los restantes provendrán de otras fuentes de recursos.

Por ejemplo, por los ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos se prevén recursos por 1 billón 303,977 millones de pesos, mientras que por los ingresos derivados de financiamientos se espera un total de 1 billón 176,173 millones de pesos.

De los 5 billones 958 mil millones de pesos de gasto programable, se destinarán un billón 848 mil millones de pesos a los ramos administrativos, 16.3 por ciento más que el monto aprobado para este 2022.

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