Funcionarios de Estados Unidos han dicho que podría haber riesgos para nuestro país si desaparece el outsourcing. Sobre la eliminación del esquema laboral de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, el representante del Partido Demócrata en México, Gricha Raether, dijo que el gobierno estadounidense intervendría si no se respetaran los derechos de las empresas de su país. Asimismo, el diplomático de Estados Unidos reconoció que aunque el gobierno estadunidense no se involucra en medidas de carácter local, puede ser un riesgo para el país si se prohíbe la subcontratación. Según Raether “en el momento que se transgreda esos derechos de las empresas y que de alguna forma les afecten directamente, violentando ese tratado de libre comercio y los intereses privados en ambos países, ahí sí, sin duda, podría generar algún tipo de intervención. Es una situación muy preocupante y de eso no hay ninguna duda”. Por su parte, en entrevista para Imagen Radio, Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, señaló que eliminar la subcontratación podría generar pérdida de empleo, así como poner en duda la certidumbre de la inversión extranjera del país. Rubin puntualizó que “los mejores empleos en México provienen de las empresas americanas y extranjeras, por lo que la iniciativa atenta contra éstas, y sería catastrófico para estos trabajadores que ya tienen una relación laboral con estas empresas”. Rubin dijo que uno de los riesgos es que se aumenten las tasas de desempleo, por lo que los políticos mexicanos deberían estar preocupados. Además mencionó que este esquema laboral no es exclusivo del país, sino que se utiliza en diferentes partes del mundo, hasta por el propio gobierno federal mexicano. Así, podría haber repercusiones tanto en el sector privado como en el público. Rubin agregó que “estamos preocupados por el tema porque puede ser un detonante a la inversión extranjera, entonces es necesario que la misma sea propositiva para los empresarios y la inversión. Es algo muy peligroso el cambiar algo que ya se hace a nivel mundial”. Asimismo, el empresario añadió que el próximo mandatario de Estados Unidos deberá garantizar la inversión de su país a México dentro de lo acordado en el marco del T-MEC, y protegiendo al comercio exterior y la relación trilateral entre las naciones. https://twitter.com/Imagen\_Mx/status/1334286957573251072 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/el-metodo-de-innovacion-de-los-perros-y-la-serpiente-de-rubik/

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