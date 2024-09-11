La documentación tiene que demostrar que los depósitos no corresponden a un ingreso adicional no declarado, sino que forman parte de un concepto diferente al señalado por la autoridad fiscal Los traspasos entre cuentas personales no son ingresos adicionales para el contribuyente. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede presumir que se trata de ingresos no declarados si no se cuenta con la documentación suficiente que justifique el origen de los fondos, ya sea porque fueron previamente reportados o porque provienen de una fuente exenta de impuestos. Cuando un contribuyente impugna una determinación presuntiva del SAT, referida a depósitos en sus cuentas bancarias que son en realidad traspasos entre cuentas propias, es el propio contribuyente quien debe presentar la documentación adecuada para demostrarlo, según señala la consultora Fiscalia, La documentación necesaria para acreditar que un depósito es un traspaso entre cuentas propias puede incluir:

Estados de cuenta .

. Papeles de trabajo que respalden los movimientos.

que respalden los movimientos. Copia de recibos que especifiquen el monto, la cuenta de origen, la forma de pago, número de cheque o reporte de transferencia.

que especifiquen el monto, la cuenta de origen, la forma de pago, número de cheque o reporte de transferencia. Detalles de la cuenta bancaria de donde salió el depósito y su correspondiente respaldo.

El origen del importe depositado.

Fiscalia también explica que esta documentación tiene que demostrar que los depósitos no corresponden a un ingreso adicional no declarado, sino que forman parte de un concepto diferente al señalado por la autoridad fiscal. Además, es necesario ofrecer una prueba pericial contable que permita verificar el registro de cada operación, la correspondencia de montos entre las cuentas, y que no hubo un incremento en el patrimonio del contribuyente. Este criterio fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la tesis VIII-J-2aS-115, publicada en abril de 2021. La tesis establece que en caso de una determinación presuntiva sobre depósitos bancarios, el contribuyente está obligado a presentar pruebas que justifiquen el origen de dichos depósitos como traspasos entre cuentas, según lo dispuesto en el Artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación (CFF). Puedes consultar el fallo completo en la R.T.F.J.A. Octava Época. Año VI. No. 53, Abril 2021, donde se aborda el tema bajo el criterio de búsqueda: Traspasos entre cuentas bancarias. Forma de acreditarlos.