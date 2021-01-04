Con Raquel Buenrostro, el SAT se ha enfocado en fiscalizar a los grandes contribuyentes. Ahora, el fisco podría enfocarse en pequeños contribuyentes. Desde que Raquel Buenrostro llegó al Servicio d...

Con Raquel Buenrostro, el SAT se ha enfocado en fiscalizar a los grandes contribuyentes. Ahora, el fisco podría enfocarse en pequeños contribuyentes. Desde que Raquel Buenrostro llegó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el fisco se ha enfocado en los grandes contribuyentes. En repetidas ocasiones, Buenrostro ha dicho que la recaudación va mucho mejor que lo que esperaba por la pandemia, ya que solamente ha caído un 0.5% en términos reales. Este éxito se debe a que se plantearon desde un principio tres ejes fundamentales:

Aumentar la eficiencia recaudatoria.

Disminuir la evasión y elusión fiscal centrándose en grandes contribuyentes.

Combate a la corrupción.

El SAT tiene un padrón de 12 mil grandes contribuyentes; que son los que tienen ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. De ese grupo, el SAT se acercó, tan solo en este año, a 627; sólo dos se se negaron a pagar. Buenrostro también ha dicho que estos sectores son suficientes para mejorar la recaudación sin necesidad de una reforma fiscal. Sin embargo, algunos cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 parecen indicar que la nueva estrategia del SAT se enfocará también en los pequeños y medianos contribuyentes.

Irán por pequeños contribuyentes

Estos cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 darán facultades para fiscalizar más a estos contribuyentes. En entrevista con El Financiero, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Fiscal Nacional de la Coparmex, explicó que el SAT utilizará el impulso que tiene actualmente para perseguir a los nuevos contribuyentes. En entrevista con el mismo medio, Luis Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, dijo que esto se verá principalmente a través de dos estrategias: tecnologías de información y minería de datos. De acuerdo con el especialista, esto se reflejará en un mayor uso del Buzón Tributario, donde la autoridad empezará a perseguir y requerir a los contribuyentes. Con información de Infobae y El Financiero https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/29/la-mano-de-hierro-de-raquel-buenrostro-en-el-sat-apunta-ahora-a-medianos-y-pequenos-contribuyentes/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/sat-afila-los-dientes-e-ira-por-contribuyentes-medianos-y-pequenos

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