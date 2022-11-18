Se estima que al cierre de 2022, la SHCP logre recaudar 30 mil millones de pesos a través de acuerdos conclusivos. En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 27,795 millones de pesos (mdp) gracias a la regularización de contribuyentes con acuerdos conclusivos, a través de la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). A través de un comunicado, la Prodecon informó que se estima que al cierre de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic recaude cerca de 30 mil mdp, a través de acuerdos conclusivos, como una alternativa de solución de controversias con las autoridades fiscales del orden federal. “El Procedimiento de Acuerdo Conclusivo ha sido una herramienta favorable, en la que a través de la confianza mutua entre los contribuyentes y las autoridades revisoras se logra transparentar los diferendos suscitados con motivo de la auditoría, permitiendo alcanzar consensos, sin que se judicialicen los asuntos, evitando así los costos que ello representa para ambas partes y el tiempo que pueden durar los juicios”, detalló la Prodecon. Como reportamos, en los primeros cuatro meses del año, el fisco recaudó 12,089 millones de pesos mediante esta figura alternativa de solución de controversias con la ayuda de la Prodecon. En ese lapso, la Prodecon explicó que dicha cifra representa aproximadamente el 57% del total enterado durante todo el 2021, mediante esta figura alternativa de solución de controversias. El acuerdo conclusivo es una opción de los contribuyentes promovida ante la que sirve para resolver las controversias originadas en las revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas practicadas por la autoridad fiscalizadora.