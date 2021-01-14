Un acuerdo prevé los días inhábiles y períodos de vacaciones del TFJA para el 2021. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó un acuerdo en el que dio a conocer su...

Un acuerdo prevé los días inhábiles y períodos de vacaciones del TFJA para el 2021. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recientemente publicó un acuerdo en el que dio a conocer su calendario oficial de suspensión de labores para el 2021.

Días inhábiles del TFJA del 2021

El documento indica que los siguientes son días inhábiles para el TFJA:

Los sábados y domingos.

Lunes 1 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero).

Lunes 15 de marzo (en conmemoración del Benemérito de las Américas).

Miércoles 31 de marzo.

Jueves 1 y viernes 2 de abril.

Miércoles 5 de mayo.

Viernes 27 de agosto.

Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de septiembre.

Martes 12 de octubre.

Lunes 1, martes 2 y lunes 15 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre).

Periodos de vacaciones del TFJA del 2021

El documento también indica que se suspenderán actividades durante los siguientes periodos vacacionales del 2021:

Del jueves 15 al viernes 30 de julio (primer periodo vacacional).

Del miércoles 15 al viernes 31 de diciembre (segundo periodo vacacional).

Puedes ver el Acuerdo por el que se determina el calendario oficial de suspensión de labores para el año 2021 del TFJA aquí / Fecha de publicación: enero de 2021.

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