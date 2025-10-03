Influencers en México: qué ingresos gravan, qué régimen fiscal elegir (RESICO o actividades empresariales), cómo deducir gastos, qué pasa con ingresos del extranjero y el IVA La economía de los cre...

Influencers en México: qué ingresos gravan, qué régimen fiscal elegir (RESICO o actividades empresariales), cómo deducir gastos, qué pasa con ingresos del extranjero y el IVA La economía de los creadores ya no es un fenómeno emergente: es una industria con flujos relevantes de efectivo y reglas fiscales que cumplir. Si generas ingresos como influencer —por patrocinios, afiliación, cursos o publicidad en plataformas— necesitas identificar la naturaleza de cada entrada, elegir el régimen adecuado y entender qué pasa con el IVA y con los pagos desde el extranjero. A partir de esa lectura, tu contabilidad se vuelve ordenada y predecible.

De dónde viene el dinero: identifica la naturaleza de tus ingresos

Clasificar correctamente la fuente del ingreso es la mitad del trabajo. Aquí un mapa rápido para ubicar el tratamiento más común en México:

Fuente de ingreso Naturaleza fiscal típica IVA en México Notas clave Marketing de afiliados (comisiones) Actividad empresarial Generalmente 16% si el servicio se presta a clientes en México Si el beneficiario del servicio está en el extranjero y se cumplen requisitos de exportación, puede aplicar tasa 0% Patrocinios y colaboraciones pagadas Actividad empresarial o servicios profesionales 16% en la mayoría de los casos Emites CFDI por menciones, reseñas o entregables de contenido Venta de productos/servicios propios (merch, cursos, asesorías) Actividad empresarial 16% (salvo supuestos especiales) Separa ingresos por productos de los de servicios para controles y costos Publicidad en plataformas (YouTube, TikTok, etc.) Regalías o servicios según contrato Puede ser exportación a 0% si el aprovechamiento es en el extranjero Plataformas extranjeras suelen retener impuesto en origen; conserva constancias Donaciones, membresías y suscripciones Actividad empresarial/servicios Depende del destino del servicio; posible 0% si es exportación Revisa términos de la plataforma y la residencia del pagador Eventos y apariciones públicas Servicios profesionales 16% Comprobación de viáticos sujeta a reglas de deducibilidad

Qué régimen me conviene: RESICO vs actividades empresariales y profesionales

Como persona física, los dos caminos más comunes son el régimen de actividades empresariales y profesionales (RAEP) y el régimen simplificado de confianza (RESICO). Esta comparación te ayuda a decidir:

Característica RESICO (personas físicas) Actividades empresariales y profesionales (RAEP) Tope de ingresos Hasta 3,500,000 MXN anuales Sin límite Cálculo del ISR Tasa reducida sobre ingresos cobrados (aprox. 1% a 2.5%) Tarifa progresiva hasta ~35% sobre utilidad Deducciones No aplica deducciones Sí; gastos estrictamente indispensables (producción, publicidad, honorarios, equipo, viajes, seguros, etc.) Retenciones 1.25% cuando te paga una persona moral Conforme a reglas generales y contratos Obligaciones Pagos provisionales mensuales y declaración anual Pagos provisionales mensuales, contabilidad y declaración anual Ideal para Creadores en etapas iniciales o con estructura ligera Quienes invierten en equipo/producción y aprovechan deducciones

Deducciones frecuentes si tributas en actividades empresariales

Operación: renta de estudio/oficina, energía, internet y telefonía.

Profesionales: contabilidad, asesoría legal/fiscal, producción externa.

Marketing: campañas, herramientas de anuncios, diseño y branding.

Producción: cámaras, iluminación, micrófonos, cómputo, software de edición.

Viajes de trabajo: transporte, hospedaje y alimentación bajo reglas fiscales.

Seguros: responsabilidad civil, equipo y otros vinculados a la actividad.

Materiales y suministros: insumos para productos o activaciones.

Ingresos desde el extranjero: retenciones, constancias y W-8BEN

Cuando cobras a plataformas con residencia fiscal en el extranjero, pueden retenerte impuestos en el país de origen (muchas clasifican estos pagos como regalías). Es imprescindible solicitar y guardar la constancia de retención. Además, si la plataforma está en EUA, te pedirá el formulario W-8BEN para declarar tu residencia fiscal y, en su caso, aplicar tasas reducidas por tratado. Ese documento y tus CFDI respaldan acreditamientos y evitan doble tributación al presentar tu anual en México.

IVA para influencers: cuándo es 16% y cuándo podría ser 0%

Los servicios y actividades habituales en México causan IVA del 16%. Si el servicio se considera exportación (por ejemplo, el aprovechamiento ocurre fuera del país y cumples requisitos), puede aplicar tasa 0%. Aun a 0%, podrías acreditar el IVA de tus gastos relacionados. La clave es documentar contrato, lugar de aprovechamiento y CFDI correctos.

Checklist operativo para poner en orden tu actividad

Inscríbete o actualiza tu RFC con el régimen correcto (RESICO o RAEP). Emite CFDI por cada ingreso y separa conceptos (servicios, regalías, productos). Abre una cuenta bancaria exclusiva para la actividad y separa finanzas personales. Si cobras del extranjero, reúne W-8BEN (cuando aplique) y constancias de retención. Define política de gastos y conserva evidencias para deducción (RAEP). Revisa si tus servicios a clientes extranjeros califican como exportación (IVA 0%). Lleva agenda de pagos provisionales y de tu declaración anual.

Tres preguntas rápidas