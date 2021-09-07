Cuando los contribuyentes dejan de realizar actividades económicas o cambia su residencia fiscal a otro país, deben presentar el aviso de suspensión de actividades al SAT. Las personas físicas debe...

Cuando los contribuyentes dejan de realizar actividades económicas o cambia su residencia fiscal a otro país, deben presentar el aviso de suspensión de actividades al SAT. Las personas físicas deben presentar un aviso cuando interrumpen todas sus actividades económicas, que dan lugar a la presentación de declaraciones periódicas, o cuando cambian de residencia fiscal, de México a un país en el extranjero. Se trata del aviso de suspensión de actividades [Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF), artículos 29 y 30]. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó lo anterior a través de un mensaje en redes sociales. Específicamente, el SAT expuso en su mensaje que los contribuyentes que tributaban en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y dejaron de realizar actividades económicas y percibir ingresos en este régimen, deben actualizar sus obligaciones fiscales.

Aviso de suspensión de actividades

Además, la autoridad fiscal indicó que el aviso de suspensión de actividades se puede presentar a través del portal del SAT, con la ficha de trámite 73/CFF del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. El aviso libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones periódicas durante la suspensión de actividades, excepto en los siguientes casos:

Tratándose de las declaraciones del ejercicio en que interrumpa sus actividades.

Cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a periodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades.

¿Cómo se presenta el aviso en línea?

Para presentar el aviso, los contribuyentes deben seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal del SAT. Selecciona la modalidad de “Persona”, el apartado "Trámites del RFC", expande el menú de "Actualización en el RFC", enseguida da clic en la opción "Presenta tu aviso de suspensión de actividades como persona física", ingresa con RFC y contraseña. Llena los datos solicitados en el formulario y confirma la información. Imprime o guarda el "acuse de movimientos de actualización de situación fiscal".

Puedes ver el mensaje que publicó el SATaquí / Fecha de publicación:13 de agosto de 2021.

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