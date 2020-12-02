La fiscalización de grandes contribuyentes y el aumento en la percepción de riesgo han mantenido los ingresos tributarios del gobierno durante la pandemia. Aumentar la fiscalización ha sido una de ...

La fiscalización de grandes contribuyentes y el aumento en la percepción de riesgo han mantenido los ingresos tributarios del gobierno durante la pandemia. Aumentar la fiscalización ha sido una de las mayores preocupaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este enfoque ha llevado al fisco a cifras récord. Por ejemplo, en los primeros seis meses del año, el SAT recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019. Además, es un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Al cierre del tercer trimestre, los números de las auditorías siguen aumentando. De acuerdo con datos de Hacienda, el SAT recaudó 417 mil millones de pesos por este concepto al cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al mismo periodo del año pasado. La fiscalización también implica un crecimiento importante en la percepción de riesgo del contribuyente. La última encuesta de percepción de riesgo; es decir, del segundo trimestre de 2020, encontró que:

el 85% de los contribuyentes cree que es muy o algo probable recibir una sanción;

el 13% cree que es muy poco probable;

por último, el 2% no sabe o no respondió.

Esta percepción ha ido en aumento. Desde mediados de 2019 se ha visto esta tendencia en las encuestas trimestrales del SAT. Así, en el segundo trimestre de 2019, el 84% de los contribuyentes contestaron que era muy o algo probable recibir una sanción del SAT. En ese momento, esa era la percepción más alta de riesgo que se había registrado.

La receta para mantener los ingresos

Varios especialistas coinciden en que esta fiscalización ha ayudado a mantener los ingresos presupuestarios en niveles adecuados. Con la pandemia y la caída de la actividad económica, los ingresos por impuestos han sido la mejor herramienta del SAT para mantenerse a flote.

En entrevista con El Economista, James Salazar, analista de CiBanco, explicó que las acciones del fisco han ayudado a que los ingresos tributarios eviten el mismo destino que la actividad económica. En esto, se refiere a acciones como la fiscalización a grandes contribuyentes, eliminación de la condonación de impuestos, el combate a la evasión fiscal, etc.

De enero a octubre de 2020, los ingresos tributarios representaron el 64% de los 4.2 billones que recibió el gobierno. Sin embargo, siguen sin estar en su mejor nivel, ya que tuvieron una caída de 0.6% frente a 2019. En octubre, por ejemplo, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 256 mil 552 millones de pesos (mdp), cifra por debajo a lo estimado en el calendario para ese mes de 263 mil 277 mdp. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mayor-fiscalizacion-a-contribuyentes-ha-salvado-los-ingresos-del-gobierno-20201202-0006.html

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