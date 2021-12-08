El programa Unamos Créditos permite a dos personas reunir sus puntos, sin importar la relación que tengan. En un mínimo de seis meses de cotización en un empleo, un trabajador puede sumar los punto...

El programa Unamos Créditos permite a dos personas reunir sus puntos, sin importar la relación que tengan. En un mínimo de seis meses de cotización en un empleo, un trabajador puede sumar los puntos necesarios para solicitar un crédito, explicó en videocharla el director general del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez Velázquez.

Dos personas podrán reunir sus puntos

De acuerdo con una nota publicada por La Jornada, al responder a las dudas de los derechohabientes, Martínez Velázquez agregó que una opción para los asalariados que cuentan con puntos para un financiamiento, pero éste no les alcanza para comprar la vivienda que buscan, el programa Unamos Créditos permite a dos personas reunir sus puntos, sin importar la relación que tengan. El mecanismo, explicó el director general del Infonavit, agrupa puntajes para tener un monto mayor de crédito, y se puede adoptar este método con cualquier otro derechohabiente. Además, si una persona ya no está en nómina, pero cotizó en algún momento ante el Infonavit, cuenta con un ahorro para completar el enganche de un crédito ante un banco.

Programa Unamos Créditos del Infonavit

Con el programa se puede tramitar el primer crédito Infonavit para comprar vivienda nueva o usada con algún familiar, o con un corresidente. Por ejemplo, con un amigo o con la pareja, en caso de no estar casados. En este caso, la vivienda se adquiere en copropiedad. Es decir, las dos personas que ejercen el crédito, adquirirán derecho de propiedad sobre la vivienda que compren bajo este esquema.

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