En un comunicado, el fisco invitó a más de 37 mil empresas de todo el país a no caer en prácticas irregulares en el manejo de nómina. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

En un comunicado, el fisco invitó a más de 37 mil empresas de todo el país a no caer en prácticas irregulares en el manejo de nómina. El día de ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer un comunicado de prensa donde exhorta a más de 37 mil empresas y personas físicas a no caer en prácticas irregulares en el manejo de su nómina. A continuación, transcribimos el comunicado:

El SAT exhorta a 37 mil empresas y personas físicas que manejan nóminas a no incurrir en prácticas irregulares y cumplir con sus obligaciones fiscales A partir de la facturación de nómina de 2019 y 2020, se determinó el número de empleadas y empleados que las empresas y personas físicas con actividad empresarial reportan cada mes ante el Servicio de Administración Tributaria. En 2019 se observó que diversos empleadores redujeron su nómina en más de un 80% para posteriormente incrementarla en magnitudes similares durante los primeros meses del año, o bien, transferir a sus trabajadoras y trabajadores a una nueva empresa. Estas disminuciones atípicas del empleo son un foco rojo para la autoridad respecto a las prácticas ilegales de subcontratación laboral. Se observan mayormente en nóminas del sector de la construcción, manufacturas, tecnología y diversos servicios, tales como despachos, cadenas de restaurantes, agencias de personal o de publicidad, entre otros. Entre noviembre y diciembre de 2019, las empresas que redujeron su nómina a por lo menos 100 personas representaron una pérdida, tan solo en diciembre, de 237 mil 108 empleos. El SAT exhorta a 37 mil empresas y personas físicas que cuentan con al menos 100 empleados en su nómina para que eviten incurrir en prácticas irregulares y cumplan con sus obligaciones fiscales en el marco del acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno de México.

Despidos masivos en diciembre

Según el comunicado, varias empresas deciden reducir su nómina hasta en 80% durante diciembre. En los meses siguientes, recontratan a los empleados para regresar a sus niveles normales de nómina. El año pasado, de acuerdo con el SAT, se perdieron 237 mil empleos con estas prácticas. En los últimos meses, el Ejecutivo Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha hablado de esta práctica como una de las principales razones para eliminar el outsourcing. Ha señalado la práctica de despedir masivamente a los trabajadores para no pagarles las prestaciones de ley, como el aguinaldo o el reparto de utilidades. Evitar estas prácticas es uno de los puntos del acuerdo tripartita que se firmó hace unas semanas sobre la subcontratación. Estos son todos los puntos del acuerdo:

Se estipula que las empresas del país regularicen sus plantillas laborales de inmediato dentro del marco de la reforma presentada por el Ejecutivo Federal. Habrá un proceso de consulta con tiempo suficiente para discutir el reparto de utilidades dentro del margen de lo planteado por la iniciativa, es decir, bajo el supuesto de que las empresas no puedan subcontratar personal. Asimismo se accedió a la petición del sector empresarial para que la reforma sea enviada al parlamento hasta febrero del 2021. Exhortan a las empresas que manejan nóminas a evitar prácticas irregulares en perjuicio de los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. Las autoridades del IMSS, Infonavit y SAT harán llegar de manera formal la petición, y de no acatarse se procederá de inmediato administrativa o penalmente.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.